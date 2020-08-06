36 ilde güneş YEKA ihalesi açılacak

06 Ağustos 2020

MEHMET KARA

Güneş kollektörleriyle sıcak su temini alanında Çin ve ABD'nin ardından dünya üçüncüsü konumundaki Türkiye, güneşten elektrik üretimi kapasitesinde de büyük pazarlardan biri olmayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de çatılarda kurulan fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kapasitesi 270 MW'yi geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye güneş enerjisi alanındaki gelişmelere dair çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güneşten elektrik üretimi konusunda son yıllarda ciddi bir atak yaptığını anlatan Bakan Dönmez, “Özellikle lisanssız üretimin bugün yüzde 90'ından fazlasını güneş enerjisi santralleri oluşturuyor” dedi.

Güneş kollektörü çok yaygın

Aslında Türkiye'de güneş enerjisinden yararlanma alışkanlığının yeni olmadığını ifade eden Bakan Fatih Dönmez, “Güneş enerjisinden sıcak su elde etmek için çatılara güneş kolektörü kurma uygulaması aslında ülkemizde oldukça yaygın. Bu kültürün bir sonucu olarak Türkiye'nin bu konuda dünya üçüncüsü olması şaşırtıcı bir sonuç değil” dedi.

GES'te yeni cephe: Çatı ve cephe

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu enerji politikaları ile güneş enerjisinden yararlanma yaklaşımını bir ileri aşamaya taşıyarak çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Dönmez, “Hanelerde, otellerde, hastanelerde, kamu kurumlarında, okullarda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında çatıların güneş panelleriyle parlamasını istiyoruz” diye konuştu.

GES gücü 6 bin MW'yi aştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 bin MW'yi aştığını kaydeden Dönmez, şunları söyledi: “Her yıl yapmayı hedeflediğimiz bin MW'lık YEKA-GES yarışmalarıyla güneşin toplam enerji portföyü içerisindeki payını da artıracağız. Son iki yılda yapılan toplam kurulu güç yatırımlarına baktığımızda güneş bin 547 MW ile ilk sırada geliyor. Bunda özellikle lisanssız üretimdeki üst limitin 5 MW'a çıkarılması, vergiden muaf bir sistemin getirilmesi ve üretilen elektriğin öz tüketiminin fazlasının satılması önemli bir yer tutuyor.”

74 yeni santral için yarış

Güneş enerjisi alanında yeni bir adım atmaya hazırlandıklarını kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi:

“Şimdi önümüzde Mini YEKA-GES yarışmalarımız olacak. Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dâhil olmasını sağlayacağız.”

GÜNISI İLE 900 BİN TON PETROL TASARRUFU



Türkiye'de güneş enerjisinden sıcak su üretimine yönelik olarak hâlihazırda 22 milyon metrekarelik panel kurulmuş durumda. Halk arasında günısı diye adlandırılan termal güneş sistemleri sayesinde yıllık 900 bin TEP (ton eşdeğer petrol) değerinde enerji üretiliyor. Bu tutarla, Türkiye'nin bugünkü rakamlarla güneşi sıcak suya dönüştürerek yıllık yaklaşık 200 milyon dolar enerji tasarrufu sağladığı hesaplanıyor.