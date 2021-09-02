3600 ek gösterge için çalışmalar hızlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunu, memurlarla yapılan sözleşmede tutanağa geçirdiklerini belirterek, “Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından” diye konuştu.

"Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor"

Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız" ifadelerini kullandı.