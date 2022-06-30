3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren teklif komisyondan geçti

ANKARA (DÜNYA) Torba teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önerge ile Togg tarafından yapılacak elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 KW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece TOGG tarafından yapılan üretim destelenecek. Yapılan düzenleme hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini hatırlatarak, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti. Elitaş yeni düzenleme ile yerli üretimi cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kamu çalışanlarının ek göstergesini 3600’e çıkaran, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 liradan, 3 bin 500 liraya çıkaran, emekli milletvekili maaşlarında artış öngören, öğrenci affına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaştırılacak.

Kanun teklifi ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Bankalara 2023 yılı için kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran düzenlemede değişikliğe gidilerek, bu oran sürekli hale getiriliyor.

Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri, 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanmasında teminat olarak kabul edilebilecek.

Teklif ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine uyulmaması konusunda öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna göre fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor. Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, yılda en fazla verilebilecek ceza miktarı ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor. Ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla buna yönelik VUK’ta getirilen yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar, belge ile ilgili cezaların 3 katı olarak uygulanacak. Siyasi partilerin gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla gerçekleştirmeleri halinde, ayrıca gelir ve tahsilat makbuzu düzenleme şartı kaldırılıyor. Kurumlar Vergisi Kanununun, nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere yıl sınırı olmaksızın kurumlar vergisi indirim avantajı sağlayan hükümlerde değişiklik yapılarak, indirim 4 hesap dönemi ile sınırlandırılıyor.