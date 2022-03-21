3600 ek göstergede son durum: Bakan Bilgin DÜNYA'ya açıkladı

Devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında gelen 3600 ek gösterge konusunda atılan adımları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin DÜNYA Gazetesi'ne açıkladı.

Memurların aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan 3600 ek gösterge konusunda hangi aşamada olunduğu sorusuna yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için seçimlerin beklenmeyeceğini söyledi.

Bakan Bilgin, bu yıl içerisinde 3600 ek gösterge konusunda gerekli adımların atılacağını söylerken, Mayıs 2022'de 3600 ek gösterge konusunda teknik çalışmaların bitmiş olacağını ifade etti.

Konunun çözümü için kanun değişikliği de gerektiğini söyleyen Bilgin, mayısta tüm çalışmaların bitirilerek TBMM'ye sunulacak hale getirileceğini, ardından Meclis kararının bekleneceğini söyledi.

Kapsamda değişiklik olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beli grupları açıkladığını söyleyen Bakan Bilgin, "Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş" dedi.