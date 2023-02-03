375.000 TL destek! İyi bir iş fikriniz varsa KOSGEB destekleriyle hemen kendi işinizi kurabilirsiniz

KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini destekleyen bir kuruluş. Mevcut işletmelere ek olarak yeni iş fikirlerine de destek olan KOSGEB, girişimciler için destek programları hazırlıyor. İşte, yeni iş kurmak isteyenler için KOSGEB'in güncel destek programları!

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Geleneksel Girişimci Destek Programı, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedefler. Program, gerçek kişi işletmelerine 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelerine ise 10.000 TL değerinde kuruluş desteği verir.

Program, 5.000 TL sertifika desteği ve 40.000 TL'ye varan performans desteği de sağlıyor. Programa başvurmak için Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olmak gerekiyor. Geleneksel Girişimci Programı'ndaki destekler tamamen geri ödemesiz. Başvuru şartları ve detaylar için hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İleri Girişimci Destek Programı

Girişimci Destek Programı uluslararası alanda rekabet edebilecek, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam yarabilecek yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısını artırmayı hedefler. İleri Girişimcilik Programı ile yeni kuracağınız işletmelerde 375.000 TL'ye kadar destek alabilirsiniz.

Gerçek kişi işletmeleri için 5.000, sermaye şirketi işletmeleri için 10.000 TL kuruluş desteği sağlayan İleri Girişimcilik Programı'nda, 300.000 TL'ye kadar teknoloji desteği veriliyor. Kullanılan teknolojinin yerli malı olması durumunda teknoloji desteğine %15 ekleme yapılıyor. Ayrıca 10.000 TL danışmanlık ve mentorluk desteği, 40.000 TL'ye varan performans desteği ve 5.000 TL sertifika desteği de programda mevcut. Başvuru şartları ve detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

İş Planı Ödülü Destek Programı

Bu programın amacı; girişimcilik yarışmalarında ödül almış fikir, model ve projelerin hayata geçirilmesi. İş Planı Ödülü Destek Programı, yükseköğrenim kurumlarıyla yapılan yarışmalarda ilk 3 iş planına toplamda 60.000 TL destek veriyor.

Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalarda ilk üçe giren iş fikirlerine toplamda 100.000 TL'ye kadar destek veren KOSGEB, yurt dışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik yarışmalar içinse ödül kazanma şartı olmaksızın 100.000 TL'ye kadar destekte bulunuyor.

KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı yarışmalarında ilk 3'e giren iş fikirleri de yine 100.000 TL'ye varan destek alabiliyor. Geri ödemesiz bir program olan İş Planı Ödülü Destek Programı ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.