38 yıllık yatak firması için tasfiye riski

ABD merkezli yatak perakendecisi American Mattress, 2025 yılında borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.

Bu süreç normalde şirketlerin faaliyetlerine devam ederek borçlarını yeniden düzenlemesine olanak tanıyor. Ancak şirketin alacaklıları, yeniden yapılandırma planının ilerlemediğini öne sürerek davanın tasfiye sürecine çevrilmesini talep etti.

Alacaklılar mahkemeye sundukları başvuruda şirketin somut bir yeniden yapılanma planı hazırlamadığını, güvenilir finansal projeksiyonlar sunmadığını ve işletme planının yeterince net olmadığını savundu. Ayrıca bağımsız finansal denetim ve yönetim planının eksik olduğu da iddialar arasında yer aldı.

Mahkeme belgelerine göre şirket, Kasım ayından bu yana yaklaşık 1,26 milyon dolar işletme zararı açıkladı. Bu durum, şirketin nakit akışı sorunlarının ciddi boyuta ulaştığını gösteriyor.

Satış planıyla ayakta kalmaya çalışıyor

1988 yılında kurulan Illinois merkezli American Mattress, ABD’nin Illinois, Indiana, Michigan ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 45 mağaza işletiyor. Şirket yönetimi ise tasfiye ihtimaline karşı yeni bir strateji geliştirmeye çalışıyor.

Mahkemeye sunulan savunmada şirket, varlıklarını satın almak isteyen bir alıcı bulunduğunu ve bu satışın gerçekleşmesi halinde borçların önemli bölümünün ödenebileceğini belirtti. Yönetim ayrıca iflas sürecinden çıkmak için bir “çıkış stratejisi” üzerinde çalıştığını açıkladı.

Mobilya sektöründe kriz büyüyor

American Mattress’in yaşadığı finansal sıkıntılar, yalnızca şirket özelinde bir sorun değil. Uzmanlara göre konut satışlarındaki durgunluk, yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri mobilya ve yatak sektöründeki satışları önemli ölçüde düşürdü.