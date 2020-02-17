39 maddelik yeni ekonomi torba teklif Meclise sunuldu

17 Şubat 2020

Canan SAKARYA

ANKARA - KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyar lira tutarındaki desteğin 35 milyar liraya çıkarılması, işçi başına 75 lira asgari ücret desteği verilmesi, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarını 1 yıl ertelenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 39 maddelik torba teklif Meclis Başkanlığına sunuldu.

Torba teklife ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vazife ve harp malulü gazilere 5 bin iş günü ve 20 yıllık sigortalılık süresini doldurduktan sonra ikinci bir maaş bağlanmasının önünü açan düzenlemenin teklifte yer aldığını belirterek, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ertelenmesine imkan getirildiğini söyledi. Türkiye’de ikamet etmeyen yurtdışında doğan orada süresiz ikameti olan ve orada yaşayan gençlere 3 yıl çalışma şartını kaldırarak dövizli askerlikten yararlanma imkanı getirdiklerini açıklayan Muş, “Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz, onlar dövizle bireysel emeklilik sistemine dahil olma imkanı kazanacaklar. KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyar liralık kaynak 35 milyara çıkıyor, bu piyasaya KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla ekstra 175 milyar finansal bir destek anlamına geliyor. İşverene asgari ücret için 75 liralık destekte teklifle sağlanıyor" dedi.

Mesleki yeterlilik sınav belgelerinin işsizlik sigortasından karşılanmasına dönük desteğin 2021’in sonuna kadar devam ettirilmesi, esnafın Ahilik Fonunun bir yıl ertelenmesi, tüketicinin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması ile ilgili düzenlenecek tarifeye ilişkin EPDK’ya yetki verilmesinin de teklifte yer aldığını açıklayan Muş,YEK ile ilgili ihalelerin artık TL üzerinden yapılacağını söyledi. Muş, teklifte yer alan diğer bir düzenlemenin ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlarda 3 ay ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara ilişkin olduğunu belirterek, borcu olanlara 3 ay süre vereceklerini, bu süre içerinde borçlarını ödemelerini talep edeceklerini, ödenmemesi halinde 15 gün içerisinde valiliklerce tahliyesini sağlanacağını söyledi. Muş, yapı onarım karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde de alınan teminatlara ilave olarak 6 aylık kira teminatı alınmasını öngörüldüğünü kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, derneklere üye olma ve üyelikten ayrılma ile ilgili bildirim zorunluluğu getirildiğini, vatandaşın hangi derneğe üye olduğunu ya da ayrıldığını e- devlet üzerinden takip edebileceğini anlattı. Muş, diğer bir düzenleme ile illegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçlar arasına alındığını ve BTK’ya resen bu siteleri kapatma yetkisi verdiklerini söyledi. Yine yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının faaliyet izni olmadan yada faaliyet iznine aykırı üretenlere 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezasının 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasını getirdiklerin kaydeden Muş, satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara da 1 yıldan 3 yıla kadar ceza getireceklerini ifade etti. Bu silahlara yönelik ticari reklam, tanıtım ve satışına ilişkin de idari para cezaları getirdiklerini belirten Muş, eğer bir ulusal kanalda bu silahların ticari tanıtımı ve satışı yapılırsa o kanala 419 bin 126 lira, yerel kanallarda yapılırsa 20 bin 953 lira, yerel süreli yayınlarda olursa 190 bin 476 lira, ulusal radyoda ise 104 bin 781 lira, yerel bir radyo ise 10 bin 475 lira, internet mecralarında yapılması durumunda 104 bin 781 lira ceza verileceğini açıkladı.

İş Bankası için çalışma yürütülüyor

İş Bankasındaki CHP hisselerinin Hazineye devrine ilişkin gazetecilerin sorusu da yanıtlayan Muş, “Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapacaklar gelişmeler oldukça netleştikte, olgunlaştıkça paylaşacağız” yanıtını verdi.

Madencinin Çin talebi torba teklife girdi

Torba teklifte Maden Kanuna eklenen bir madde ile mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde Bakanlık tarafından kanun kapmasındaki mali yükümlülüklerin ve beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar vermesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde madencilik sektörü Çin’de yaşanan korona virüsü nedeniyle sektörün sıkıntıya girdiğini belirterek, Kanun kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında ertelenmesi talebinde bulunmuştu.