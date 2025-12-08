39 varlık yöneticisinden 2026 için iyimser tahmin

BlackRock, Allianz Global Investors, Goldman Sachs ve Franklin Templeton dahil olmak üzere ABD, Asya ve Avrupa’daki 39 varlık yöneticisiyle yapılan röportajlar, yatırımcıların 2026 yılında risk almaya istekli ve hisse senetleri konusunda iyimser olduklarını ortaya koydu.

Hisse senetlerinde olağanüstü getiri beklentisi

Buna göre katılımcıların dörtte üçünden fazlası, 2026 yılına kadar risk almaya devam edecek bir ortam için portföylerini konumlandırıyor. Bu strateji, dirençli küresel büyüme, yapay zeka alanındaki gelişmeler, destekleyici para politikaları ve mali teşviklerin tüm küresel hisse senedi piyasalarında olağanüstü getiriler sağlayacağı beklentisine dayanıyor.

JPMorgan Asset Management’ın küresel çoklu varlık stratejisti Sylvia Sheng, "Sağlam büyüme ve daha gevşek para ve maliye politikalarına yönelik beklentilerimiz, portföylerimizde risk iştahını destekliyor. Hisse senetleri ve kurumsal tahvillere ağırlık vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Gelecek yılın sonuna kadar iyimseriz"

DWS Amerika kıtası yatırım direktörü David Bianco, "Mevcut güçlü eğilimleri takip ediyoruz ve gelecek yılın sonuna kadar iyimseriz" derken, Lombard Odier’in EMEA yatırım direktörü Nannette Hechler-Fayd’herbe, "Yıla, özellikle gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetlerine yeterli düzeyde, hatta aşırı düzeyde pozisyonla başlayın. 2026’da bir resesyonun yaşanmasını beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş balon mu?

Varlık yöneticileri, hedge fonlar gibi "buy-side" tarafı katılımcıların büyük bölümü teknoloji hisselerinde bir balon olduğunu fikrine katılmadıklarını belirtti ve yüzde 85’i Muhteşem Yedili ve diğer yapay zeka devlerinin değerlemelerinin aşırı şişirilmiş durumda olmadığını dile getirdi.

Santander Asset Management’tan Francisco Simón, yıllarca düşük performans gösteren ABD küçük sermayeli şirketlerin kazançlarının yüzde 20’nin üzerinde artacağını öngördu.

Wellington Management hisse senedi stratejisti Andrew Heiskell de "2026’ya baktığımızda, Avrupa’da ve daha geniş bir yelpazedeki gelişmekte olan piyasalarda kar büyümesinin canlanacağına dair net bir potansiyel görüyoruz" dedi. Bununla birlikte hemen hemen her katılımcı, önümüzdeki döneme dair bir miktar ihtiyatlıydı. En büyük endişelerinin de ABD’de enflasyonun yeniden alevlenmesi olduğu görüldü.