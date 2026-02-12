39 yıllık alışveriş kanalı iflasın eşiğinde! Abone kaybı rekor seviyede

90’lar ve 2000’lerde neredeyse her Amerikan evinde bulunan kablo televizyon sistemi, bugün ciddi bir çöküş yaşıyor. Bir zamanların dev ev alışveriş kanalları QVC ve HSN’in sahibi QVC Group Inc., azalan izleyici sayısı ve düşen gelirler nedeniyle borç yapılandırmasına hazırlanıyor.

Kablo TV’nin altın çağı sona erdi

Kablo televizyon pazarı, 2010’ların sonunda yaklaşık 100 milyon haneye ulaşarak zirve yaptı. Ancak ABD’de toplam hane sayısının 129 milyon olduğu düşünüldüğünde, kablo TV uzun yıllar geniş kitleler için vazgeçilmezdi.

100 milyon haneye ulaşabiliyordu

O dönemde aboneler, izlesin ya da izlemesin birçok kanala ücret ödüyordu. Comcast ve Charter gibi şirketlerin sunduğu paketler, niş kanalların da ayakta kalmasını sağlıyordu. Ev alışveriş kanalları QVC ve HSN de bu sistem sayesinde yaklaşık 100 milyon haneye ulaşabiliyordu.

Abone sayısı 70 milyonun altına indi

Cord Cutters News verilerine göre, kablo TV abone sayısı 100 milyon seviyesinden 70 milyonun altına geriledi.

Sektör uzmanı Luke Bouma’ya göre bu büyük kopuşun temel nedeni maliyetler... 2019’da aylık ortalama 96 dolar olan kablo faturaları, 2022’de 147 dolara çıktı. Buna karşılık Netflix (15,49 dolar) ve Disney+ (13,99 dolar) gibi platformlar çok daha düşük fiyatla içerik sunuyor.

2017’de 96,3 milyon olan ABD kablo abonesi sayısı, 2024 itibarıyla 68,7 milyona düştü. Bu, yaklaşık 27,6 milyonluk (yüzde 29’a yakın) bir kayıp anlamına geliyor.

Borç yapılandırmasına hazırlanıyor

QVC Group, alacaklılarıyla gönüllü borç yapılandırması için gizli görüşmeler yürütüyor. Bu sürecin iflas koruma başvurusu kapsamında hayata geçirilebileceği belirtiliyor.

Şirketin karşı karşıya olduğu tablo ağır:

- Gelirler dolar bazında yüzde 6 düştü

- Faaliyet kârı yüzde 61 geriledi

- Amortisman ve itfa giderleri öncesi faaliyet kârı yüzde 32 azaldı

- İşletme geliri 60 milyon dolar seviyesinde kaldı

CEO David Rawlinson, üçüncü çeyrek bilançosunda sosyal medya ve streaming platformlarındaki büyümeye dikkat çekse de, lineer TV izlenme oranlarındaki düşüşün baskı yarattığını kabul etti.

5 milyondan fazla abone kaybettiler

QVC ve HSN, geçmişte milyonlarca izleyicinin kanallar arasında gezinirken karşısına çıkıyordu. Ancak kabloyu terk eden haneler nedeniyle bu kitlenin yaklaşık üçte biri artık sisteme dahil değil.

Ayrıca internetin yükselişiyle birlikte tüketicilerin alışveriş seçenekleri dramatik biçimde arttı. Bu durum, televizyon temelli satış modelini daha da zorladı.

2024’te kablo şirketleri 5 milyondan fazla abone kaybetti. Büyük pay-TV operatörleri 2023’te yaklaşık 3,8 milyon video abonesi yitirdi, Comcast tek başına 2 milyondan fazla video müşterisini kaybetti 2010’da ABD hanelerinin yüzde 88’i geleneksel pay-TV kullanırken, bu oran 2026’da yüzde 42’ye düşecek

Üstelik 2024’te 1 milyondan fazla Amerikalı, kablo TV üzerinden aldığı internet hizmetini de iptal etti. Bu durum, geleneksel kablo paketlerinden köklü bir kopuşa işaret ediyor.