39 yıllık Rize macerası bitti: Lipton Türkiye’deki çay üretiminden resmen çekildi

Rize'deki iki çay işleme tesisini Öz-Gür Çay'a devreden İngiltere merkezli çay devi Lipton, Türkiye'deki 39 yıllık üretim faaliyetini resmen sonlandırdı.

Ekim ayından bu yana devam eden süreçte Lipton, Öz-Gür Çay'la anlaşmaya varıldığını duyurarak, Pazar ve Fındıklı'daki yaş çay işleme tesislerinin mülkiyetini devrettiğini ve yasal sürecin Rekabet Kurulu'na sunulduğunu duyurmuştu.

Harmanlama ve paketleme devam edecek

Bu yıl Sakarya'da 30 milyon euroluk yatırım ile yeni harmanlama ve paketleme tesisini faaliyete geçiren Lipton, çay üretiminden çekilse de bu tesiste operasyonlarına devam edecek.

ABD merkezli JDE Peet's de mayıs ayında "kaynak tahsisini optimize etme" ve operasyonları "basitleştirme" hedefleri kapsamında Türkiye'deki çay işletmesi Ofçay'ı Efor Holding'e devretmişti.

Çay sektörü alarm veriyor

Dünyaca ünlü çay markaları Türkiye'deki üretim operasyonlarını sonlandırırken, nisan ayında yaşanan don olayları nedeniyle bu yıl hasada geç başlayan çay üreticileri de rekolte kaybı, artan girdi maliyetleri ve finansmana erişim için mücadele ediyor.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, haziran ayında verdiği bir röportajda yılın birinci sürgün yaş çay sezonunda 24 fabrikanın üretim yapamadığını, ikinci ve üçüncü sürgünde bu sayının 35’e çıkmasının beklendiğini açıklamıştı.

Erdoğan, sektörün nefes alabilmesi için kuru çaya yüzde 30-35 zam yapılmasının zorunlu olduğunu söylerken Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ise kuru çay fiyatlarına temmuz ayı sonunda yüzde 3,5 eylül ayında ise yüzde 7,5 zam yaptı.