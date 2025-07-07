4 bin 448 öğrenci çevre hakkında bilinçlendirildi

Proje kapsamında 2024- 2025 eğitim-öğretim Adı­yaman’da 6 okulda 335, Art­vin’de (Cerattepe ve Mur­gul’da) 8 okulda 853, İzmir’de 11 okulda 1.000, Kastamo­nu’da 6 okulda 400, Mardin’de 48 okulda bin 310 ve Siirt’te 3 okulda 550 öğrenci, çevre bi­lincinden geri dönüşüme, su ve enerji tasarrufundan sıfır atığa kadar uzanan eğitimler­le bilgilendirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eti Bakır Çevre Di­rektörü Yusuf Topçu, “Çev­re mühendisleri arkadaşları­mız ve öğrencilerimizle bera­ber sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyo­ruz. Bu proje öğrencilerimi­zin çevre bilincini artırırken bizlerin de sorumlu olduğu­nu gösteriyor. Önümüzde­ki yıllarda da daha çok çocuk ve gencimizle bir araya gele­rek doğanın korunması, geri dönüşüm gibi konularda ça­lışmalarımıza devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.