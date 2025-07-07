4 bin 448 öğrenci çevre hakkında bilinçlendirildi
Eti Bakır’ın ‘Çevre Müfettişleri’ projesi 2024- 2025 eğitim-öğretim senesinde 82 okulu ziyaret ederek 4 bin 448 öğrenciye katkı sağladı. 2021’den beri devam eden projeyle bugüne kadar toplam 7 bin 154 öğrenci çevre hakkında bilinçlendirildi.
Proje kapsamında 2024- 2025 eğitim-öğretim Adıyaman’da 6 okulda 335, Artvin’de (Cerattepe ve Murgul’da) 8 okulda 853, İzmir’de 11 okulda 1.000, Kastamonu’da 6 okulda 400, Mardin’de 48 okulda bin 310 ve Siirt’te 3 okulda 550 öğrenci, çevre bilincinden geri dönüşüme, su ve enerji tasarrufundan sıfır atığa kadar uzanan eğitimlerle bilgilendirildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, “Çevre mühendisleri arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz. Bu proje öğrencilerimizin çevre bilincini artırırken bizlerin de sorumlu olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda da daha çok çocuk ve gencimizle bir araya gelerek doğanın korunması, geri dönüşüm gibi konularda çalışmalarımıza devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.