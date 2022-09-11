4 bine yakın kongre turisti İstanbul’a geliyor

Dünya Buiatri Kongresi kapsamında 4 bine yakın kongre turistinin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak adaylık çalışmasına destek verdikleri Dünya Buiatri Kongresi’nin İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu.

İstanbul’un bu yıl 15 milyon yabancı turisti ağırlamasını hedeflediklerini belirten Avdagiç, "İstanbul, Madrid’deki karar toplantısında Rotterdam, Kopenhag, Floransa ve Jeju’yu elbette geçti. Bu da bir seferde neredeyse 4 bin yeni kongre turisti demek. Uluslararası nitelikli kongreler İstanbul’a yakışır. Biz de İTO olarak, İstanbul’u öne çıkartacak tanıtımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.