4 dolardan aldığı hisseler 0.3 cent’e düşünce patron gitsin diye lokma dağıttı

Kocaeli’de 20 yıl önce 4 dolardan aldığı hisselerin 0.3 cent’e kadar düşmesi üzerine yıllardır zarar eden vatandaş, şirketin 0.64’lük hissesine sahip patronun gitmesi için lokma dağıttı.

Üç daire satarak Işılar Enerji ve Yapı Holding’den hisse senedi satın alan Akkuş Ailesi, aradan yıllar geçmesine rağmen yatırdıkları paralar günden güne eriyince şirket patronun görevinden ayrılması için Yeni Cuma Camisi önünde lokma dağıttı.

Şirkete kayyım atandı

2024 Ekim ayında İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding’e yönetim kurulu süresinin sona ermiş olmasını gerekçe göstererek kayyım atanmıştı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in değerli bir şirket olduğunu ifade eden Alper Tunga Akkuş, "Bu şirket gerçekten değerli bir şirket. Toplamda 543 milyon lot halka açık, yüzde 99’u halka arz edilmiş ve patronun yıllardır kendi keyfine göre, istediği gibi şirketin maddi varlıklarını kullandığını düşünüyoruz" dedi.

18 kişiyi temsil ediyor

Kendisi gibi bu durumdan etkilenen ve zarar gören kişilerin kendine vekalet verdiğini dile getiren Akkuş, "Benim gibi mağdur olan 17-18 kişi vekalet verdi. Hepsi yıllardır binlerce, milyonlarca lot almış ve hepsi çok büyük zararda. Patron o kadar rahat bir yaşam sürüyor ki, küçük yatırımcıları zor durumda enflasyonla boğuşurken kendisi Bulgaristan’da kendine özel avlanacak bir arazi bile almış" şeklinde konuştu.