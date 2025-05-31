4 Haziran'da yürürlüğe girecek! Trump, çelik ve alüminyum tarifelerini 2'ye katlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük tarifelerinde dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Trump, yaptığı açıklamada mevcut yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 50’ye çıkarılacağını duyurdu.

Söz konusu açıklamayı kendi sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden yapan Trump, yeni uygulamanın 4 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Attığı adımı "büyük bir onur" olarak nitelendiren Trump, kararın ABD'nin çelik ve alüminyum sektörlerini daha da güçlendireceğini savundu.

“Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak” diyen Trump, sektörün “daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri döndüğünü” ifade etti.

Trump yönetimi daha önce, 10 Şubat’ta imzalanan başkanlık kararnameleriyle çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmişti. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

“US Steel yabancılara satılamaz”

Trump, ABD'nin köklü çelik şirketlerinden US Steel’in Japon Nippon Steel ile yaptığı ortaklık anlaşmasına da değinerek, şirketin genel merkezinin Pittsburgh’da kalacağını söyledi. Nippon'un ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını belirten Trump, iyi bir teklif gelene kadar bu anlaşmayı defalarca reddettiğini kaydetti.

US Steel’in yabancılara “korumasız” şekilde satılmasına izin vermeyeceğini daha önce açıkladığını hatırlatan Trump, 10 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 vergi getirdiklerini, bu sayede sektörü “kurtardıklarını” ve ABD’yi “korkunç etkilerden” koruduklarını öne sürdü.