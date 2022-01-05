4 kişilik bir aile 4.238 TL'ye haberleşti

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 2021 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 353 TL olduğunu açıkladı.

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2021 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 4.238 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 927 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görüldü. 2020 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3.736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL olduğu hesaplanmıştı. 2019 yılında ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3.225 TL, devlete ödenen verginin ise 655 TL’ydi.

Araştırmaya göre, sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 47,42 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 81,15 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerininse vergiler dâhil 56,16 TL olduğu hesaplanıyor. Bu giderlerin hepsinden %18 KDV’nin yanı sıra, %10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 77,27 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete ödenen vergi yılda 927 TL’yi buluyor.

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda %25, sabit telefonda %15 ve internet erişiminde %5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde %7,5, 2021 yılında da %10 olarak değiştirildiğine değiniliyor. 2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2022 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor