4 sektöre 71 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Nagihan KALSIN-ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Son 1 yılda 11 OSB, 7 Endüstri Bölgesi, 5 sanayi alanı ilan ettiklerini dile getirerek, 33 OSB genişleme alanıyla birlikte 106 milyon metrekare yeni yatırım alanı oluşturduklarını söyledi.

Kacır, hedeflerinin planlı sanayi alanlarının ülke genelindeki payını yüzde 1’e yükseltmek olduğunu belirterek, “Raylı sistemlerle limanlara bağlanmış, kümelenme anlayışıyla verimlilik, yeşil yatırımlarla sürdürülebilirlik esaslı kurulmuş OSB’ler ve endüstri bölgeleri Türkiye’nin üretim gücünün yükselmesinde çarpan etkisi oluşturmaya devam edecek. Sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kuruyoruz. Bu anlayışla, alüminyum, çelik, gübre, çimento sektörleri için Düşük Karbonlu Yol Haritalarımızı hazırladık. Bu 4 sektörde karbonsuzlaşma projeleri için 2053 yılına dek 71 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüyoruz” dedi.

Paslanmaz çelik üretimi öncelikli hedef

Türkiye’yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıyan büyük başarılara imza attıklarını belirten Kacır, sanayi sektörlerinde üretim ve ihracat rekorları kırdıklarına işaret etti. Kacır, otomotiv, beyaz eşya ve çelik üretiminin 16,5 milyon tondan 34 milyon tona yükseldiğini ve demir-çelik ihracatının 3,5 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktığını vurgulayarak, “Yeşil dönüşüm yatırımlarıyla karbon ayak izinin azaltılması ve sanayimiz için kritik öneme haiz paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması öncelikli hedefimiz” İfadelerini kullandı.

Çip üretimine 5 milyar dolarlık yatırım

Halihazırda savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çiplerde tasarım ve yerli üretim kabiliyetine sahip olduklarını belirten Kacır, “Önümüzdeki dönemde yeni bir çip üretim tesisiyle savunma, otomotiv, beyaz eşya gibi endüstrilerde kullanılacak sensörlerin tasarım ve imalatını ülkemizde gerçekleştireceğiz. HIT-30 programında çip çağrısıyla da 65 nanometre ve daha ileri teknolojide yatırımlar için 5 milyar dolarlık destek sağlayacağız.” diye konuştu.

İstihdam yoğun sektörlere KOSGEB desteği

Bu yıl 48 bin KOBİ’ye sundukları desteklerin 10,3 milyar liraya ulaştığı belirten Kacır , “ KOSGEB destek programlarını girişimcilik, sürdürülebilir büyüme, ölçeklendirme ve küresel rekabet odaklı olarak yeniden yapılandırdık. Girişimcilik desteğimizin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardık. İlk kez 81 şehrimizde düzenlediğimiz girişimci seçmelerinde 1064 işletme 1,5 milyar lira destek almaya hak kazandı. Önümüzdeki dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerimizin daha fazla yanında olacağız. Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve mobilya gibi istihdam yoğun sektörlerde iş gücümüzü koruma amaçlı yeni destek mekanizmalarını KOSGEB eliyle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Potansiyel ürünler ekonomik değere dönüştürülecek

Bakan Kacır, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Erzincan Tercan’da OSB kurulmasıyla ilgili yer seçim sürecini başlattıklarını belirterek, “Gelecek dönemde 81 şehrimizin her birinde o şehirlere ait potansiyel ürünleri ekonomik değere dönüştürmeye yönelik ‘Yerel Katkı Mahallesİ’ programına başlayacağız. Muş da inşallah en etkili şekilde bundan payını almış olacak. Özellikle metal ürünleri işleme, katma değerli entegre tesisler, et ve süt hayvancılığı entegre süt işleme tesisleriyle ilgili önümüzdeki dönemde yeni adımları Muş’ta atmayı amaçlıyoruz.” dedi. OSB genişleme alanının 2025 yılı yatırım programında olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık ise Kacır, bunu yatırım programına dahil ettiklerini, hayata geçmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Kacır, Ordu OSB’ye gelecek yıl ödenek aktarılıp aktarılmayacağına yönelik soruya cevaben, “Ünye OSB için 40 milyon liralık bir kaynağı 2025 için ayırmayı hedefliyoruz. Fatsa OSB’de de kamulaştırma işlemlerini hızlandırmak adına üzerimize düşeni 2025’te yapıyor olacağız.” dedi.