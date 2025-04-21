40 bin riskli mükellef izahat verecek

Bu analizlerde, çok fark­lı vergisel risk unsurları dik­kate alınarak 500 bin mükellef taramadan geçirildi. Bu çalış­ma sonucunda, yaklaşık 40 bin mükellef riskli grup içerisin­de yer aldı. Riskli bulunan mü­kelleflerin yıllık ticaret hacmi­nin yaklaşık 2,9 trilyon lira ol­duğu belirlendi. Bu rakamın, ülke ekonomisi içinde önem­li bir büyüklük olduğu değer­lendirildi.

Mükelleflerin risk puanları ve gönüllü uyum dü­zeyleri dikkate alınarak uy­gulanacak denetim türleri de çeşitlendirilecek. Buna göre, yüksek riskli mükelleflerde “aramalı inceleme” gibi daha kapsamlı yöntemler devre­ye alınacak, daha düşük riskli mükelleflerde ise izaha davet, sınırlı inceleme veya gönüllü uyum gibi esnek yaklaşımlar uygulanacak.

Mükellefe beyan öncesi uyarı

Ayrıca, ilk kez uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı da riskli ancak gö­nüllü uyum potansiyeli taşı­yan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesin­de mükelleflerle temasa ge­çilerek risk durumları konu­sunda bilgilendirme yapılıyor.

Böylece mükellef­lerin beyanlarını daha dikkatli ver­mesi amaçlanıyor. Belirlenen mükel­lef gruplarına özel müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada da yürütülüyor. Bu uy­gulamayla müfet­tiş-mükellef tema­sı güçlendirilerek denetim öncesi bilinçlendir­me sağlanıyor. Beyan sonrası yapılan değerlendirmeler ve müfettişler tarafından alınan geri bildirimler doğrultusun­da da riskli görülen grup yeni­den gözden geçirilecek.

Gerek­li uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılarak dene­tim kaynaklarının daha etkin kullanılmasının önü açılacak. Böylece, sınırlı denetim ka­pasitesi daha doğru hedeflere yönlendirilecek, hem vergiye gönüllü uyum artırılacak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirilecek.

"İleri analiz teknikleri uyguluyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarının hem sahada hem de masada yeni yöntem ve tekniklerle kararlılıkla sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

“Amacımız, ileri analiz teknikleri, saha denetimleri ve izaha davet mekanizmasıyla vergiye gönüllü uyumu artırmak. Tüm mükelleflerimizi, Maliye kapılarını çalmadan bu vergide gönüllü uyum sürecine dahil olmaya davet ediyorum. Riskli görülen ve ileride yüksek cezai müeyyidelerle karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi, izaha bekliyoruz.”