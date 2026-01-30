40 mağazaya sahip kadın moda devi çöküşün eşiğinde! 1000 çalışan işini kaybedebilir

İngiltere perakende sektöründe yaşanan kriz derinleşirken, kadın giyim zinciri Quiz ciddi bir finansal darboğaza girdi. Şirketin mahkemeye “yöneticilerin atanmasına ilişkin niyet bildirimi” sunduğu belirtilirken, bu adım Quiz’in iflas sürecine girmesinin önünü açabilecek kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Satışlar beklentilerin altında kaldı

Quiz, İngiltere genelinde Londra ve Manchester dâhil olmak üzere yaklaşık 40 mağaza işletiyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre, olası bir iflas süreci yaklaşık 1000 çalışanın istihdamını doğrudan tehdit ediyor. Firma, son dönemde özellikle Noel döneminde beklentilerin altında kalan satışların mali tabloyu daha da zayıflattığını kabul etmişti.

İflas başvurusu için zaman kazanma hamlesi

Şirket tarafından mahkemeye sunulan belgeler, iflas sürecinin hemen başlatılmasından ziyade, yönetime finansman seçeneklerini değerlendirmek için zaman kazandırmayı amaçlıyor. Quiz sözcüsü, bu adımın yeni finansman kaynaklarını araştırmak ve olası yeniden yapılandırma senaryolarını değerlendirmek için atıldığını belirterek, “Bu süreçte faaliyetler normal şekilde devam ediyor” açıklamasını yaptı.

6 yılda üçüncü kez iflas riski

Sürecin resmen ilerlemesi hâlinde Quiz, son altı yıl içinde üçüncü kez iflas korumasına girmiş olacak. Şirket, 2020 yılında Covid-19 kapanmalarının etkisiyle 11 mağazasını kapatmıştı. Daha yakın bir dönemde ise kurucu Ramzan ailesi, şirketi yeniden yönetime devrederek 23 mağazayı kapatmış, ardından kalan varlıkları “pre-pack” anlaşmasıyla geri satın almıştı.

Artan maliyetler darboğaza soktu

Quiz’in yaşadığı mali sıkıntıların arkasında yalnızca zayıf satışlar değil, hızla yükselen maliyetler de bulunuyor. Son yıllarda işverenlerin ödediği Ulusal Sigorta primlerindeki artış, yükselen asgari ücretler ve enerji maliyetleri şirketin kârlılığını ciddi biçimde baskıladı.