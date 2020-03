40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor

08 Mart 2020

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı iş konseylerinin 19’una kadın iş insanları başkanlık ederken, yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine yine kadınlar yön verdiğini belirtti.

DEİK'ten yapılan açıklamada, DEİK'in iş dünyasının her alanında kadınların yükselişini desteklediğini ve ticari diplomasi faaliyetlerini sürdüren kadın iş konseyi başkanlarıyla küresel yolculuğunu sürdürdüğü kaydedildi.

19 ülke ile Türkiye’nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi rolünü üstlenen kadın İş Konseyi Başkanlarının, DEİK’in ticari diplomasi misyonunu ve Türk iş kadının gücünü dünyaya taşıdığı belirtilen açıklamada, iş hayatında zirveye çıkan ve gönüllü olarak DEİK ile ticari diplomasi yolculuğuna çıkan kadın yöneticilerin, küresel vizyonlarının yanı sıra girişimci ruhları ve başarılı çalışmalarıyla tüm kadınlara ilham oldukları anımsatıldı.

"Kadın iş konseyi başkanlarımızla daha güçlü ve daha dinamik bir platformuz"

DEİK Başkanı Nail Olpak, günümüz iş dünyasında kadının çok daha etkin rol alması ve üst düzey kadın yönetici sayısının her geçen yıl artmasının Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Profesyonel hayatta aktif görevlerde bulunan kadın iş insanlarının sayısının yükseldikçe, iş dünyasındaki klasik iklimin yerini dinamizm, akılcı yaklaşım, cesaret ve vizyon dolu bir girişimciliğin aldığını vurgulayan Olpak, "Kadının elinin değdiği her alanı güzelleştirmesi, dokunduğu her işe bilgisini ve fikrini katması, şüphesiz ki Türk iş dünyası için muazzam bir kazanım. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak kadın yönetici ve çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız güçle çok daha güçlü, oldukça dinamik bir iş platformu kimliğine kavuştuğumuzu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, bir önceki çalışma döneminde 14 ülke iş konseyi kadın başkanlar tarafından yönetilirken, geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdikleri İş Konseyleri Genel Kurulu neticesinde, yeni dönemde kadın iş konseyi başkanı sayısının 19’a yükseldiğini ifade etti.

Kadın iş konseyi başkanlarının, yaklaşık 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip 19 ülke ile Türkiye’nin ticari hedeflerine ulaşması ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması için gönüllülük esasıyla katkı sunduklarına dikkati çeken Olpak şu ifadeleri kullandı;

"Bu bağlamda DEİK olarak öncelikli hedeflerimizden biri de, kadın iş konseyi başkanlarımızın sayısının artması ve ticari diplomasi alanında rol alan kadın iş insanlarımızın etki sahasının genişlemesi. DEİK bünyesindeki profesyonel çalışma arkadaşlarımızın yüzde 50’sinin kadın olması da bu sinerjinin en güzel ifadesi. Önümüzdeki dönemde de, Türkiye’nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz. Hayatımıza değer katan, emek ve fikirleriyle geleceğimize ışık tutan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

"Ekonomide sürdürülebilir büyüme, kadınların iş dünyasına katılmasıyla mümkün olacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK’te, Türk iş dünyası adına gönüllü olarak görev alan 19 kadın iş konseyi başkanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ortak bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizin küresel ticaret arenasındaki güçlü vizyonu ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefinde, Türk iş kadınlarının büyük pay sahibi olacağına eminiz. Kadınlarımızın eğitime, iş gücüne ve dolayısıyla hayatın har alanına etkin şekilde katılması neticesinde, Türkiye’nin ekonomiden başlayarak tüm gelişmişlik göstergelerinde bir üst lige çıkacağına gönülden inanıyoruz. Kadının, özellikle iş dünyasında aktif rol almadığı hiçbir toplumun ilerleme kaydetmediğini, aksine gerilediğini görüyoruz. Daima üreten, katma değer yaratan, vizyon koyan ve cesur ideallerinin peşinden Türk kadını, ülkemizin her alandaki kalkınmasının anahtarı olacaktır.

Bizler kadın iş insanları olarak, Türkiye’nin geleceği için çalışmaktan ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda dünyaya açılmaktan gurur duyuyoruz. Ve bu yolculukta çok daha fazla kadın yol arkadaşını aramızda görmeyi arzuluyoruz. İş dünyasının her kademesinde kadınlarımızın fark yaratmaya devam etmesi inancıyla, kadının olduğu her yerde başarının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Kendisini geliştiren, geleceğe güvenle bakan, girişimci ruhunu ve akılcı yaklaşımını toplumun her ferdine yansıtan kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısının artmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güçlü Türkiye için azimle, özveriyle ve inançla çalışan, gelecek nesiller için emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınları Gününü kutlarız."