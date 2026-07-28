40 yıllık lüks çikolata üreticisine kayyum atandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel kakao fiyatlarındaki sert yükseliş ve artan üretim maliyetleri çikolata sektörünü sarsmaya devam ediyor.

İngiltere’den sektörün dikkat çeken şirketlerinden biriyle ilgili kötü haber geldi. Londra’nın en büyük premium çikolata üreticisi olarak gösterilen Marasu’s Petit Fours, yaklaşık 40 yıllık faaliyetinin ardından mali darboğaza girerek yönetime devredildi. Şirketin markası ise süreç kapsamında rakip çikolata üreticisi L’Artisan du Chocolat tarafından satın alındı.

1986 yılında kuruldu

Marasu’s Petit Fours, pastacılar Rolf Kern ve Gabi Kohler tarafından 1986 yılında kuruldu. 2006 yılında Prestat Group tarafından satın alınan şirket zamanla İngiltere’nin en prestijli mağazalarının tedarikçilerinden biri haline geldi. Fortnum & Mason, Selfridges ve Harrods'un yanı sıra Prestat markası için de çikolata üretiyordu.

Yılda 300 tondan fazla çikolata üretiyordu

Marasu’s Petit Fours, Londra'nın Park Royal bölgesindeki 2 bin 300 metrekarelik üretim tesisinde faaliyet gösteriyordu. Tesiste yılda 300 tondan fazla çikolata üretiliyordu.

Ancak şirketin uzun yıllara dayanan geçmişi mali sorunların önüne geçemedi. 6 Şubat'ta şirkete yöneticiler atandı. Bu gelişme 17 Şubat'a kadar kamuoyuna açıklanmadı. Şirketin yaşadığı finansal sıkıntının kesin nedeninin açıklanmadığı belirtildi.

İki marka rakiplere geçti

Şirkete kayyum atanmadan önce gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Marasu’s markası, Polus Capital Management tarafından desteklenen rakip çikolata üreticisi L’Artisan du Chocolat tarafından satın alındı.

Prestat markası da sembolik bir bedelle L’Artisan du Chocolat'a devredildi. Prestat'ın internet üzerinden satışlarını sürdürmesi beklenirken şirketin fiziksel mağazacılık faaliyetleri sona erdi. Londra’nın ünlü Piccadilly bölgesindeki mağaza kalıcı olarak kapatıldı. Söz konusu mağaza, Londra’da çikolatalarını hâlâ kendi bünyesinde üreten az sayıdaki çikolatacıdan biriydi.

Prenses Diana müşterileri arasındaydı

Prestat'ın geçmişi ise Marasu’s'tan çok daha eskiye dayanıyor. 1902 yılında kurulan Prestat, iki Kraliyet Tedarik Yetkisi'ne sahipti. Prenses Diana da Prestat müşterileri arasındaydı.

Dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri

Prestat'ın çikolataları edebiyat dünyasında da iz bıraktı. Ünlü yazar Roald Dahl, My Uncle Oswald adlı romanında Prestat'ın trüf çikolatalarından söz etmişti. Piccadilly'deki mağazanın, Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası eserindeki şekerci dükkânına ilham verdiğine de inanılıyor.

The Economist ise 2003 yılında Prestat'ı dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri olarak göstermişti.