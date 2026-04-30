40 yıllık mücevher markası iflasın eşiğinde

İngiltere merkezli mücevher üreticisi Stephen Tyler Ltd, yani bilinen adıyla Purely Diamonds, iflas koruma başvurusunda bulundu.

1979 yılında usta kuyumcu Stephen Tyler tarafından kurulan şirket, özellikle el yapımı nişan ve alyans tasarımlarıyla tanınıyordu. Londra ve Manchester’da mağazaları bulunan marka, yıllar boyunca De Beers, Beaverbrooks ve Goldsmiths gibi büyük isimlerle de çalıştı.

Geleneksel mağazaları zor durumda

Şirketin yönetim süreci, Antony Batty & Co’dan iki yönetici tarafından yürütülüyor. Bu süreçte öncelikli hedefin, markayı tamamen kapatmak yerine kurtarmak ya da yeniden yapılandırmak olduğu ifade edilidi.

Son yıllarda İngiltere’de perakende sektörü ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve online alışverişin yükselişi, özellikle geleneksel mağazaları zor durumda bırakıyor.