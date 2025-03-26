400 milyar TL’lik satış yapılması hedefleniyor

Bayram alışverişi e-ticaret sektörünü hareketlendir­di. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala e-ticaret sek­töründe hareketlilik yaşanırken, bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor.

Bayram döneminde tatlı, çi­kolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediye­lik eşya kategorisinde de artış ya­şanıyor. Elektronik Ticaret İşlet­mecileri Derneği (ETİD) Başka­nı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı’na yönelik alışverişlerin e-ticaret sektöründe tüm kategorilerde sa­tışları artırdığını söyledi.

Tüketici alışkanlıklarının çev­rim içi alışverişe kaymasının yanı sıra iftar sonrası ve sahura kadar alışveriş yapma imkan ve kampanyalarının bayram alışve­rişlerinde e-ticareti ön plana çı­kardığını kaydeden Çevikoğlu, “Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kah­ve gibi gıda alışverişleri, giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla ter­cih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Eğitim döneminin ikinci yarıyıl tatiliyle birleşen bayram tatili dolayısıyla insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacak. Bun­dan dolayı uçak rezervasyonla­rında da benzer yoğunluğun oldu­ğunu söyleyebilirim” diye konuş­tu. Çevikoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda sek­törde hareketlilik yaşanırken, yü­zü gülen sektörlerden birinin de e-ticaret olduğunu dile getirdi.

Bayrama özel marka ve pazar yerlerinin kampanyalarıyla alış­verişlerde yüzde 30 artış gözlem­lendiğini aktaran Çevikoğlu, söz­lerini şöyle sürdürdü:

“Havaların ısınması ve mev­sim geçişiyle birlikte, tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasın­da indirimlerin yapıldığı Rama­zan Bayramı döneminde e-tica­ret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bayramda ortalama sepet tutarının 1500 lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

Tü­keticiler kendilerine sunulan kampanya ve teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirme­li. Ödeme işlemlerini yaparken ödeme güvenliğiyle ilgili e-ticaret platformları ve ödeme kuruluşla­rının uyarıları dikkatle değerlen­dirmeli. Tüketiciler mutlaka fiyat ve toplam maliyet kontrolü yap­malı ve kampanyalar kapsamın­daki tekliflerle kıyaslamalıdır.”

“Hediyelik eşya kategorisinde artış yaşanıyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği (TOBB) E-ticaret Meclis Üye­si Seyhun Özkara da Ramazan Bayramı’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya ve indirimlerle tüketiciler için avantajlı ve hare­ketli bir dönem olacağını belir­terek, “Bu dönemde yüzde 40’lık artışla yaklaşık 350-400 milyar liralık e-ticaret hacmi gerçekleş­mesini bekliyoruz” dedi.

Bayram döneminde tüketici­lerin en çok ilgi gösterdiği ürün gruplarının giyim, ayakkabı ve gı­da olduğuna vurgu yapan Özka­ra, “Tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler büyük talep gö­rüyor. Bunun yanı sıra hediyelik eşya kategorisinde de önemli ar­tış yaşanıyor. Giyim ve aksesuar tarafında da hem kendileri hem de sevdikleri için alışveriş yapan tüketiciler, özellikle kampanya ve indirimlerden faydalanarak alış­verişlerini tamamlıyor” şeklinde konuştu.

Özkara, e-ticaret tüke­ticilerinin alışveriş yapma biçim­leri, beklentileri ve işletmele­rin tüm dünyada faaliyet göster­me şekillerinin hızla geliştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle ta­mamladı: “Uygun dijital ödeme yöntemlerinin yükselişi sayesin­de hem tüketiciler hem de satıcı­lar her yerde ve her zaman çevrim içi ürün satın alma ve satma ko­nusunda giderek daha rahat ha­le geliyor. Uluslararası satışların 2030’a kadar yüzde 26 artması ve ülkeler için e-ticaret satışlarının iki kat daha hızlı büyümesi öngö­rülüyor.”