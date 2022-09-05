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425 şirkete dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, Temmuz'da 425 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Temmuz'da 425 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın Temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Temmuz'da 425 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.