43 trilyon dolarlık pazar için 'TİM Kadın', kollarını sıvadı

16 Ekim 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Kadınlar dünyada 43 trilyon dolarlık tüketici harcamasına karar veriyor. Bu yıl kadınların küresel gelirinin 24 trilyon dolar olması bekleniyor. Hatta kadın ekonomisi, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük ülkelerinden bazılarının ekonomisini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Tüm bu bilgiler 60 yıldır işletme danışmanlığı yapan New York merkezli Frost&Sullivan’ın "Küresel Mega Trendler 2030'a" başlıklı raporunun temel bulgusu. Raporda 2030 yılına kadar küresel işgücünde 100 milyondan fazla kadının daha dahil olacağı ve böylece kadınların ortalama işgücü içindeki payının yüzde 40’ı aşacağı belirtiliyor. Raporun bu yıla ilişkin bir tespiti de kadınların sahip olduğu şirketlerin, dünya çapında kayıtlı işletmelerin yüzde 40'ından fazlasını temsil edeceği!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi (TİM Kadın) işte tam da bu noktada Türkiye’nin hem kadın ihracatçılarını harekete geçirmek hem de dünyadaki kadınlarının karar verdiği harcamalara talip olmak için kollarını sıvadı. TİM Kadın Konseyi üyelerinin TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ da katıldı.

►Nilgün Özdemir/ Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı: TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin vizyonerliği ile kurmuş olduğu “TİM Kadın Konseyi" önemli bir görevi üstleniyor. Tüm dünyayı sarsan pandemide ürettiğimizi ihraç etmenin ne kadar önemli olduğunu çok net gördük. İhracatımızda, uluslararası standartlara uyumlu üretim yapmamız, bizleri diğer rakip ülkelere karşı avantajlı kılarak potansiyel olarak da yukarıları taşıyor. Bu süreçte kadın ihracatçılarımızın da dünya liginde yer alabilmesi için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, sürdürülebilir ihracat için 'Güvenli Ürün, Güvenli Üretim'in teşvik edilmesi çok önemli. Kadın ihracatçılar siyasetler üssü ilişkiler kuruyor. İnanıyoruz ki, güçlü Türkiye, kadınları ile daha çok güçlü!

►Melisa Tokgöz Mutlu/Girişimcilik ve İnovasyon Komitesi Başkanı: Bu yıl "Girişimcilik ve İnovasyon" alanında önemli hedefler koyduk. Pandeminin etkisiyle daha da rekabetçi hale gelen ticaret koşullarına ayak uydurmamızı gerek. Bu nedenle girişimci kadınlarımızı ihracatta daha rekabetçi hale getirmek için inovasyonun önemini onlara anlatmak istiyoruz. Zorlu ticaret koşullarında maalesef önce kadınlar işgücünün dışında kalıyor. Oysaki farklılığı yaratan ve savaşçı olanlar kadınlar...

►Pınar Taşdelen Engin/Dijital İletişim Komitesi Başkanı: Pandemi yıllardır herkesin dilinde olan, fakat bir türlü ilk adımı atamadığı dijitalleşmeye hızlı bir geçiş sağladı. Ticaret Bakanlığı ve TİM'in hızlı aksiyonuyla fuarları ve ticari heyetleri dijital platformlara taşıyabildik. 15-17 Eylül'de Heimtextil Russia Dijital Edition'da 19 firmamızın ürünlerini 3D modelleme ile 360 derecelik açıyla kurgulayarak sağladığımız Turkish Textile Network Dream Zone en çok takip edilenler arasına girdi. 30 Kasım-4 Aralık' ta Almanya-Birleşik Krallık Dijital Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz.

►Adalet İnanç/Kurumsal İletişim Komitesi Başkanı: Kadınlarımızın iş dünyasındaki yeri dış dünya ölçeklerine göre azımsanmayacak ölçüde. Ancak karar alma noktalarında yani yönetim mekanizmalarında ne yazık ki istenilen seviyede değil. Eğitimde, sağlıkta ve siyasette de durum bundan farklı değil. Amacımız kadınlarımıza ihtiyacı olan desteği vererek yollarını açabilmek, farkındalık yaratabilmek ve teknoloji destekli çözümler bulabilmek. Kadınlar dünyada, yılda 24 trilyon dolara ulaşan tüketimde önemli bir potansiyele sahip. Bu kadar önemli bir potansiyele sahip olan kadınlar neden üretim içerisinde daha fazla rol almasın? Biz ülke kadınları olarak neden eğitim seviyemizi teknolojik destekler ile uluslararası piyasada rekabet edebilecek seviyeye taşımayalım...

►Huriye Yamanyılmaz/Mali ve Finansal İşler Komitesi Başkanı: Türkiye'nin ihracatçı birlikleri içinde ilk kadın koordinatör başkan oldum. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız veriyoruz. Bu çerçevede bir ilk olarak Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili'ye Sanal Ticaret Heyeti'ne kadın ihracatçıların katılımını sağladık. Kadınlarımız maalesef iş hayatında yeterince aktif değiller. Pandemi sürecinde işletmelerin yaşadığı sıkıntılardan en fazla etkilenen kesim de kadınlarımız oldu. Çünkü talep daralmaları nedeniyle kapasite düşüren işletmeler personel sayısını azaltmaya gittiklerinde ilk olarak kadın çalışanlarla yollarını ayırdılar. TİM'in öncülüğünde Türk Eximbank ve özel bankaların finansal kaynaklarına erişim noktasında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılması yönünde gösterdiğimiz gayretli çalışmalarımız devam ediyor.

►Sultan Tepe/Kadın İstihdamı ve İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı: Komitemizin amacı; ülkemizde iş dünyasındaki kadın girişimci, yönetici ve çalışan sayısının, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda artırılması ve iş dünyasının 'Erkek İşi' olduğu algısının değiştirilmesi için projeler geliştirmek. TÜİK'in 2019 yılı verilerine göre, Türkiye'de istihdam oranı erkeklerde yüzde 68,3 iken kadınlarda yüzde 32,2. Benzer şekilde, erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 78,2 iken; kadınların yalnızca yüzde 38,7. Öncelikle bu oranların değişmesi için çalışacağız. TİM Kadın Konseyi olarak, kadın girişimcilerimize mentorluk yapmaya hazırız. Başkanımız İsmail Gülle'nin dış ticaret fazlası veren Türkiye için "5G" modeli var. Güçlü Altyapı, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü İhracat, Güçlü Ekonomi ve Güçlü Türkiye. Bu vizyonun 6. Gücü de biz kadınlar olacağız.

►Belma Yılmazyiğit / Uluslararası İlişkiler ve Pazarlar Komitesi Başkanı: Tüm dünyayı saran pandemi süreci bizlere bir kez daha üretimin ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Daralan uluslararası ticarette, pandemi süreci sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak ve daha güçlü bir ekonomi için kadınlarımızın ihracata odaklanması, ihracatta yer alması, daha etkin olmasıyla mümkün. Kadın Konseyi Çalışma Grupları olarak ihracat yapan kadın sayısını artırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Böylece Türk kadınının gücünü dünya pazarlarında daha da fazla göreceğiz. Kadın ihracatçılarımızın önünü açacak, yeni fırsatlar yaratacak her türlü projeye tam destek veren Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a da teşekkür ediyorum.

►Aysun Aras/Toplumsal Farkındalık ve İklim Çalışmaları: Biz pandemi döneminde hızlıca kadın ihracatçılar olarak dayanışma sağladık. Rafları boş bırakmamak için çalışmalar yaptık. Tüm bunların yanında dünya değişiyor, iklim, ihracat rotaları farklılaşıyor. Tüm bunlara uyum sağlayacak işler üretiyoruz.

►Nazlıcan Sagun / TİM Kadın Konseyi Üyesi: 25 yaşında konseyin en genç üyesiyim. İnanıyoruz ki, genç girişimci kadın ihracatçılarımızın da katkılarıyla Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak.

Kadın ihracatçılarımız sadece bir fotoğraf karesi olmayacak



TİM Başkanı İsmail Gülle, göreve başladıklarından kısa bir süre sonra bir ilk olarak; "İhracatta Kadın İnsiyatifi" ile "TİM Kadın Konseyini" hayata geçirdiklerini kaydetti. "Bu komitelerimiz, bakanlığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlar ile projeler üretiyor. Örneğin; genç girişimci kadınlara yönelik mentorluk geliştirme, 'e-ihracata kadın el'" projemiz ile kadınlara e-ihracat konusunda eğitim ve danışmanlık verilmesi üzerine çalışıyoruz" diyen Başkan Gülle, "Kadın ihracatçılarımız sadece bir sivil toplum kuruluşunun fotoğraf karesi olmayacak" vurgusunu yaptı.



Gülle, "Konseyimiz tarafından başlatılan 'İhracatta Sıfır Atık Projesi' çalışmalarını yoğun bir şekilde ilerletiyoruz" diyerek, şu bilgileri verdi: "Eximbank'ın kadın girişimci ve ihracatçılarımıza yönelik destek kredisi kadınlara ticari hayatta daha aktif bir rol oynamalarını sağladı. Bakanlığımız çatısı altında kurulan, Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi ile gençlerin ve kadınların ihracata yönelmesi adına önemli adımlar attık Bildiğiniz gibi, büyükelçilerimizle bir araya geldiğimiz ve ihracatçılarımıza çok ciddi bilgiler sunduğumuz "TİM Export Talks" serimizi, başka bir versiyonla TİM Kadın Konseyimiz için uygulayacağız. "Women Export Talks" ismiyle başlayacak webinar serimiz; ilk etapta 9 komitemizin konu başlığıyla yer alacak."



Toplantının sonunda TİM Başkanı İsmail Gülle, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ'a günün anısına bir İsmail Acar çalışması takdim etti.

TİM Kadın Konseyi'nin 9 komitesi ve başkanları



►Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Nilgün Özdemir

►Girişimcilik ve İnovasyon Melisa Tokgöz Mutlu

►Eğitim ve Mentorlük Jale Tunçel

►Kurumsal İletişim Adalet İnanç

►Uluslararası İlişkiler Belma Yılmazyiğit

►Dijital İletişim Pınar Taşdelen Engin

►Kadın İstihdamı ve İnsan Kaynakları Sultan Tepe

►Mali ve Finansal İşler Huriye Yamanyılmaz

►Toplumsal Farkındalık ve İklim Çalışmaları Aysun Aras



TİM TEB Girişim Evleri yeni kapılar açtı



TİM 2015'ten bu yana 100'ü aşkın kadın girişimciye destek verdi.



►2020 1. ve 2. dönem programına 33 yeni kadın girişimci dahil oldu.



►Destek verilen kadın girişimcilerin yüzde 60'ı İstanbul dışındaki illerden.



►Kadın girişimcilerin yoğunlaştığı ilk 3 sektör; yazılım, biyoteknoloji ve gıda.



►Destek verilen kadın girişimciler 1.000'e yakın kişiye istihdam sağlıyor.



►2019'daki destekler ise söyle: Kadın girişimci sayısı:146/Cirosu:158 milyon TL/ Alınan devlet desteği miktarı: 24 milyon TL/Alınan yatırım miktarı: 60 milyon TL/ 2019 ihracatı: 12 milyon $



ULUSLARARASI BAŞARILARA İMZA ATANLAR



1. Yatak yarasını iyileştiren bant üreten Dermis Pharma, Abdi İbrahim'le ömür boyu satış anlaşması imzaladı, Ürünü yakın zamanda piyasaya sürülecek.



2. Döner Kanatlı hava aracı üreten GyroTürk, tekno yatırım desteği alarak seri üretim tesisi kurmuştur. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2019 yılında düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Girişimcilik Ödülü'nü GyroTürk Kurucusu Burcu Aydemir Bakan Berat Albayrak'tan aldı.



3. Türkiye'nin en seçkin restoran ağını sisteminde taşıyan ve üyelerine bu doğrultuda ağındaki üye iş yerleri üzerinden indirim sağlayan girişim Gastroclub; 5 yılda 30 bin üyesine 700 restorantta indirim sağladı.