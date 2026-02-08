43 yıllık alışveriş merkezi tarih oluyor: Dev yapı yıkılıyor

İngiltere’de perakende sektöründeki dönüşüm, bu kez 43 yıllık köklü bir alışveriş merkezinin tamamen ortadan kalkmasıyla kendini gösterdi. 1983 yılında kapılarını açan ve dönemin “Amerikan tarzı” alışveriş anlayışını temsil eden Ridings Shopping Centre, yıkılarak yerini konut, yeşil alan ve sosyal yaşam projelerine bırakacak.

Mağazalar boşaldı, yıkım kararı geldi

Wakefield kent merkezinde yer alan alışveriş merkezi, uzun süredir artan boş mağaza sayısıyla dikkat çekiyordu. Merkezde faaliyet gösteren Marks & Spencer mağazası kısa süre önce taşınacağını duyururken, belediye yetkilileri Primark’ın da ayrılık kararı almasının beklendiğini açıkladı. Bugün itibarıyla merkezin doluluk oranı üçte ikinin altına düşmüş durumda.

Belediye: Bu alan değişmek zorunda

Wakefield Belediyesi, şehir merkezini canlandırma planı kapsamında alışveriş merkezini satın alma kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Jack Hemingway, hedeflerinin “geleceği olan, sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak” olduğunu vurguladı. Proje için hükümetten yaklaşık 17,9 milyon sterlin destek sağlanacağı da açıklandı.

Yerine ne yapılacak?

Yıkımın ardından Cathedral Quarter bölgesinde yeni bir kamusal alan oluşturulacak. Proje kapsamında; yeni bir meydan ve yeşil alanlar, sinema, kütüphane ve müze, otopark alanları hayata geçirilecek. Ayrıca alışveriş merkezine ek olarak 260 dairenin de yıkılması planlanıyor.

10 yıllık dev dönüşüm

Projeye kentsel dönüşüm uzmanı Muse liderlik edecek. Yaklaşık 1.000 yeni konutun inşa edilmesi öngörülürken, çalışmaların tamamlanmasının 10 yılı bulacağı ifade ediliyor. Alışveriş merkezinin kesin kapanış tarihi ise henüz netleşmedi.

Esnafa taşınma desteği

Belediye, merkezde faaliyet gösteren işletmelere Wakefield’da kalmak istemeleri halinde yeni yer bulma konusunda destek verileceğini duyurdu.