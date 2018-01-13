450 ilçeye 900 milyon lira ödenek

13 Ocak 2018

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında 2017'de 30 büyükşehir dışındaki 51 ilde 450 ilçeye Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla tahsis edilen 900 milyon lira ödenekle 5 bin 31 kilometre asfalt, 297 kilometre beton yol yapılırken bin 180 kilometre yol da onarıldı. Köy ve mezralarda yaşayan 1 milyon 77 bin 214 kișiye yol hizmeti verildi.

Bakanlık, içme suyu yetersiz köy ve mezralar için de ödenek gönderdi. Bu kapsamda toplam bin 810 köy ve mezrada içme suyu kaynakları artırıldı. Böylelikle bu yerleşim birimlerinde yaşayan 381 bin 870 aile yeterli içme suyu imkanına kavuşturuldu.

Köy ve mezralarda özellikle parke taşı kullanımına önem verildi. Geçen yıl köy ve mezra yol yapımında toplam 2 milyon 201 bin 886 metrekare parke taşı kullanıldı. Ayrıca 35 bin 249 metreküp taş duvar, 304 menfez ve 11 köprü yapımı tamamlandı.

Proje kapsamında, bir gölet ve 23 yer üstü sulama tesisi tamamlanarak 70 hektar alana hizmet götürüldü. Bu hizmetten 3 bin 371 çiftçi ailesinin yararlanması sağlandı.

Belediyelere 300 milyon liralık altyapı desteği

İçişleri Bakanlığınca, köyden mahalleye dönen kırsal alanlara hizmet götürülmesinde aksaklık yaşanmaması adına Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları aracılığıyla başlatılan Kırsal Altyapı Destekleme (KIRDES) Projesi kapsamında da çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında geçen yıl belediyelere 300 milyon liralık altyapı desteği verildi ve bin 301 mahallede 1 milyon 18 bin 715 kişiye hizmet sunuldu.

KIRDES kapsamında, 566 yol projesi, 4 mahalleye içme suyu, 5 bin kişinin yaşadığı 10 mahalleye 4 sulama projesi, 39 bin 271 kişinin yaşadığı 21 mahalleye 12 sosyal donatı alanı yapıldı.

Kaynak: AA