452 milyon liralık pancar sökümü avans ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadesini kullandı.