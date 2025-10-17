47 yıllık Die Tageszeitung artık sadece bir gün basılacak

Almanya'da sol eğilimli gazetelerden Die Tageszeitung artık haftada sadece bir gün basılacak.

DW'nin haberine göre Berlin merkezli gazete, bugün son hafta içi baskısını yaptı. Bundan böyle gazete sadece cumartesi günleri basılı nüsha yayımlayacak. Kurum, "Wochentaz" (Haftalık Taz) adıyla basılacak gazetenin yanı sıra internetten yayınlarını sürdürecek.

1978 yılında kurulan gazetenin bugünkü nüshası, son hafta içi yayını olması nedeniyle özel olarak sanatçı Christian Jankowski'ye tasarlatıldı. Veda nüshasına T.C. Boyle, Francesca Melandri, Fatma Aydemir, Sibylle Berg ve Feridun Zaimoğlu gibi tanınmış yazarlar da katkıda bulundu.

"Dönüşebildiğimiz için dönüşüyoruz"

Tirajı günlük 46 binde seyreden gazetenin genel yayın yönetmeni Barbara Junge, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bu kararı zorunluluktan değil, kendi iradeleriyle aldıklarını söyledi.

"Dönüşebildiğimiz için dönüşüyoruz. Krizde olduğumuz için değil" ifadelerini kullanan Junge, "Kaliteli medya, bu kritik toplumsal durumda vazgeçilmezdir; demokratik, anti-faşist kültürün bir parçası ve dayanağıdır" diye ekledi.