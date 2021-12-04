5 Alman devine açılan soruşturmada sözlü savunma ocakta

Kerim ÜLKER

Dünyanın en önemli otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen ve BMW’ye açılan soruşturma geçen yıl Türkiye’de gündem olmuştu. Soruşturma açılan şirketlerin tamamının Alman olması dikkat çekerken Rekabet Kurumu’nun aldığı kararın zamanlaması ise çok konuşulmuştu. Alman devi Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı yatırım kararının açıklandığı 1 Temmuz 2020’de Rekabet Kurumu, 5 şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Yurt dışı basında da oldukça konuşulan bu soruşturmada yeni bir sayfa açılıyor. Rekabet Kurumu, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen ve BMW’ye 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini duyurdu. Sözlü toplantı ise 19 Ocak 2022’de yapılacak. Rekabet Kurumu, 5 şirkete ait araçların radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırı, araçların tavanlarının açılma-kapanma süresi, benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesi ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesine ilişkin işlemlerin soruşturma kapsamında olduğunu duyurmuştu.

Volkswagen kararı ile aynı gün

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu. Takip eden dönemde pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket 1 Temmuz 2020’de yaptığı duyuruyla Türkiye'de yapacağı 1.4 milyar dolarlık Manisa'da planlanan yatırımın askıya alındığını açıklamıştı.