5 ayda 12.7 milyon turist ağırladık

28 Haziran 2019

Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 oranında artış göstererek 4 milyon 22 bin 254 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 olarak gerçekleşti.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs'ta %9.35 artışla 4.02 milyon kişi oldu. Bu veri Türkiye'ye günübirlik giriş yapanları da kapsadığı için, konaklama sektöründeki trend farklı yönde olabiliyor.

Nitekim, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında otel dolulukları 2018 yılının aynı dönemine yüzde 7.2 gerilemeyle yüzde 55.3 olarak gerçekleşti. Mayıs 2018'de bu oran yüzde 59.6 olmuştu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin yaptığı değerlendirmede, Nisan ayında Paskalya bayramı ve Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemelerinin Nisan'da otel

doluluklarında yüksek oranlı yükselme sağladığını; buna karşılık Mayıs ayında yavaşlama yaşandığını söyledi.

Eresin, "Haziran ayıyla birlikte doluluklarda toparlanma başladığını gözlemliyoruz. O yüzden Haziran ayı rakamlarının yeniden artıda olmasını bekliyoruz" dedi.

Bakanlık verilerine göre Mayıs'ta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya %23.95 pay ve 963,359 kişi ile birinci, Almanya %10.20 pay ve 410,374 kişi ile ikinci, İngiltere %7.71 ve 310,004 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Oda fiyatları ortalama yüzde 5 arttı

TÜROB'un açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında ortalama günlük satılan oda bedeli 68.7 euro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 2.7 düşüş yaşandı ve 38.3

euro olarak ölçüldü. Mayıs ayında Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 74.9 olurken, ortalama oda fiyatı ise 116.1 euro olarak gerçekleşti.