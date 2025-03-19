5 ayın zirvesi görüldü! Türkiye'nin risk priminde artış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 106 kişi hakkında başlatılan gözaltı kararlarının ardından Türkiye'nin Kredi Risk Primi (CDS) yükseldi.

CNBC-e'nin haberine göre Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, Ekim 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarak 279 baz puana ulaştı.

Kredi Risk Primi (CDS) nedir?

Bir ülkenin risk primi, o ülkenin borçlanma maliyetlerinin, genellikle ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli yatırım araçlarına kıyasla ne kadar daha yüksek olduğunu gösterir. Bu gösterge, o ülkenin ekonomik, politik ve finansal risklerine göre yatırımcıların talep ettiği ek getiri oranını yansıtır.

Gelişmekte olan ülkelerde, siyasi belirsizlikler, ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve döviz kuru riski gibi faktörler, daha yüksek risk primi talebine yol açar. Bu nedenle, bir ülkenin risk primi, yatırımcıların o ülkenin borçlanma araçlarına yatırım yaparken hissettikleri risk düzeyini ölçer.