5 başlıkta bu hafta neler takip edilmeli?

Baş döndüren bir haftayı geride bırakırken, 'artçılar' yeni haftada ne şiddette devam eder, hep birlikte izleyip göreceğiz. İşte bu hafta takip edilmesi gereken önemli konu başlıkları:

1

Yeni haftanın en önemli gündem maddelerinin başında olası Kabine Revizyonu var. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Konuya ilişkin haber akışı ve özellikle ekonomi yönetiminde yapılacak olası değişikler piyasaları hareketlendirmeye aday...

2

Salı günü Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı var. Çarşamba günü ise TCMB’nin yatırımcı, ekonomist ve analistlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantılardan piyasaya yansıyacak haberler önemli.

3

Ekonomik veri takvimi açısından bu hafta; Ekonomik Güven Endeksi, İmalat PMI, mart ayına ilişkin öncü Dış Ticaret verileri ve İstanbul’un Enflasyonu öne çıkıyor. Hazine de önümüzdeki 3 aya ilişkin nasıl bir borçlanma planladığını paylaşacak.

4

Son dönemdeki fiyatlamalar üzerinde etkisi olan ABD’de tahvil getirileri, yine piyasaların takibinde olacak.





5

Yurt dışında bu hafta Avrupa ülkelerinden gelecek imalat sanayi PMI verileri önemli. Cuma günü, tatil nedeniyle ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa borsalarının kapalı olacağını paylaşalım.



