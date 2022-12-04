5 bin TL’nin altındaki satışlarda "Ba-Bs formu" gerekmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) tebliğine göre tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık "Ba-Bs formu" vermeleri gerekmeyecek.

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi elektronik belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin, bu formları "Ba-Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda göndermeleri gerekiyordu.

Yeni Tebliğle Ba formu verenler açısından 1,4 milyon mükellef, Bs formu verenler açısından ise 1,5 milyon mükellef artık bu formlara ilişkin herhangi bir bildirim yapmayacak. Halihazırda söz konusu formlarla bildirilen bazı bilgilerin de mükellefler tarafından bildirilmesine gerek kalmayacak.