5 bine yakın ürüne kalıcı ilave vergi

2020 yılında 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5 bine yakın ürün için getirilen ve süresi 31 Aralık’ta dolan ilave gümrük vergileri, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeyle tek bir kararnamede toplandı.

Yeni kararname ile otomobil ve beyaz eşyadan tuvalet kağıdına, gözlükten ipliğe kadar geniş bir yelpazede yer alan 4815 ürüne yüzde 1.9 ile yüzde 30 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi. Kararnameye ek olarak üç ayrı listede yer alan ilave gümrük vergilerinden AB, EFTA ve bazı ülkeler muaf olacak ve geçen yılki düzenlemelerin aksine bu ilave gümrük vergileri, yeni bir kararname yayınlanana kadar geçerli olacak. Kararname ile ilave gümrük vergisiyle ilgili geçen yıl çıkarılan 7 kararname ile bu konuda 2011’den bu yana çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu Kararları ve kararnameler de yürürlükten kaldırıldı. Toplam üç eki bulunan kararnamenin en kapsamlı kısmını sanayi ürünlerinin yer aldığı 25 ile 97’nci fasıllar arasındaki 4 bin 705 ürünü içeren 1’inci ek oluşturdu. Sanayi ürünleri için yüzde 1.9 ile yüzde 30 arasında değişen ilave gümrük vergisi öngörülüyor.

İşlenmiş tarım ürünlerinin yer aldığı 2 ve 3 numaralı eklerde ise sırasıyla 16 ve 94 ürün bulunuyor. Bunlar için ise ilave gümrük vergileri yüzde 4.3 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Bu kategorideki bazı gıda ürünleri, normal İthalat Rejimi Kararı'nda gümrüksüz ithali öngörülüyordu.

STA İngiltere’den ithalatı nasıl etkileyecek?

AB ülkelerinden yapılan ithalatın ilave vergiye tabi olmadığı kararnamede, AB’den ayrılma işlemlerini henüz tamamlayan İngiltere ile ilgili özel bir bölüm yer aldı. Kararnameye eklenen geçici fıkra ile 1 Ocak 2021’den önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28 Şubat 2021’de kadar tescil edilmesi şartıyla ilave vergi uygulanmayacak.

1 Ocak 2021’den sonra sevk edilmek üzere yüklenmiş Birleşik Krallık çıkışlı eşya ise imzalanan STA’ya uyum kapsamında yayınlanacak düzenleme yürürlüğe girene kadar ‘diğer ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

Geçen yıl 7 kararname yayımlanmıştı

İlki COVID-19 ile ilgili kısıtlamaların başladığı dönemlerde olmak üzere geçen yıl çıkarılan 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sanayi ürünlerine 31 Ekim öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem halinde ilave gümrük vergileri getirilmişti. 24 Eylül’de yayımlanan başka bir kararname ile ise yıl içinde çeşitli tarihlere kadar belirlenen tüm ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştı.

Makarna ve çikolata da kapsamda

Tebliğin iki ve üç numaralı eklerinde ise makarna, çikolata, fındıklı draje, işlenmiş hububat, pasta, ekmek, maya gibi gıda maddeleri ile bira ve Paraguay Çayı ilave gümrük vergisi getirilen ürünler arasında yer aldı.

En kritik grup 84'üncü fasıl

Gazeteniz DÜNYA, 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’nin 3’üncü mükerrer sayısında yayınlanan ilave gümrük vergilerini 4’lü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP-POZİSYON) bazında derledi. 4’lü GTİP’lerin (pozisyon) altında birçok ürün grubu yer alıyor. Bunlardan en önemlisi ise beyaz eşyalar, iş makineleri, takım tezgâhlarının yer aldığı 84’üncü fasıla ait 8402 GTİP’li (pozisyon) ürün grubu gösteriliyor.

✓ 2515: Mermer, granit

✓ 2827: Klorür, sülfat, karbonat

✓ 2917: Polikarbonik asit, karbolik asit, karboksiamid

✓ 3005: Pamuk, gaz bezi

✓ 3213: Resim boyası ve boyalar

✓ 3302: Uçucu yağlar

✓ 3401: Sabun, yıkama yağlama müstahzarları

✓ 3506: Tutkal

✓ 3604: Şenlik fişeği

✓ 3701: Fotoğraf filmi

✓ 3917: Plastik sofra eşyası, plastik boru, plastik yer kaplamaları,

✓ 3926: Prezervatif

✓ 4006: Kauçuk, otomobil-kamyon lastiği, iplik, hortum, yer döşemesi, paspas

✓ 4104: Deri, sığır, koyun, keçi, cüzdan, kösele

✓ 4201: Deri; valiz, çanta

✓ 4303: Kürk

✓ 4412: Kontrplak, ahşap çerçeve, bambu ekmek tahtası

✓ 4502: Mantardan eşya

✓ 4601: Hasır

✓ 4802: Kağıt ve karton, tuvalet kağıdı, ajanda, kartpostal

✓ 5111: Karde edilmiş mensucat,

✓ 5204: Dikiş ipliği

✓ 5205: Pamuk iplikleri

✓ 5309: Keten mensucat

✓ 5401: Sentetik filamentten iplik

✓ 5508: Suni liften iplik

✓ 5601: Keçe

✓ 5701: Halı

✓ 5801: Havlu

✓ 5901: Kord bezi

✓ 6001: Örme mensucat

✓ 6101-6117: Palto, kaban, takım elbise, gömlek, külot, kazak, bebek giyim eşyası

✓ 6201: Örülmemiş giyim eşyası

✓ 6310: Battaniye, çarşaf, perde

✓ 6401: Spor ayakkabısı, kauçuk ayakkabı

✓ 6504: Şapka

✓ 6601: Şemsiye

✓ 6701: Peruk

✓ 6801: Matkap ucu

✓ 6901: Seramik tuğla

✓ 7003: Cam

✓ 7101: Elmas hariç kıymetli taş

✓ 7208: Demir çelikten yassı ürün, yassı hadde mamulleri, demir çubuk, demir profil, demir tel, paslanmaz çelik tel

✓ 7303: Dökme demir profil, demir iskele, dikenli tel, çelik küvet

✓ 7408: Bakır tel

✓ 7606: Alüminyumdan; mutfak eşyası, sac, şerit levha

✓ 8201: Adi metalden; hırdavat, bel, kürek, kazma, testere, balta, traş bıçağı

✓ 8301: Kilit

✓ 8402: Dizel, yarı dizel motor, motor aksam ve parçaları, kompresör, klima, brülör, buhar kazanı, su ısıtıcıları, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, santrifüj, baskül, hasat harman makinesi, tarım alet ve malzemeleri, dokuma tezgahları, metal işlemeye mahsus torna tezgahları, takım tezgahları

✓ 8501: Elektrik motoru, transformatör, akümülatör

✓ 8701: Bisiklet, motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları, traktör, kar taşıtları, römork

✓ 8907: Sal, şamandıra

✓ 9001: Gözlük, güneş gözlüğü, gözlük çerçevesi, saat, saat aksam ve parçaları

✓ 9201: Müzik aletleri, aksam ve parçaları

✓ 9401: Mobilya, ışıklı tabela

✓ 9503: Oyun konsolları, spor malzemeleri,

✓ 9601: Çakmak, süpürge, fırça, düğme, fermuar, pipo

İlave gümrük vergisine tabi olmayan ülkeler

AB Ülkeleri, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur.