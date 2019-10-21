5 dakikada 1 hafta

21 Ekim 2019

Dr. H. Bader ARSLAN

Sanayi üretim endeksi, işgücü istatistikleri, eylül ayı bütçe dengesi, konut satışları ve açılan/kapanan şirket istatistiklerinin gündemde olduğu bir haftayı geride bıraktık.

Hatırlayalım;

Sanayi üretim endeksi ağustosta yüzde 1.5, takvim etkisinden arındırılmış endeks yüzde 3.6 geriledi.

İşsizlik Oranı temmuzda yüzde 13.9’a yükseldi.

Bütçe eylül ayında 17.7, ilk 9 ayda 85.8 milyar TL açık verdi.

Konut satışlarında eylülde yüzde 15.4, ipotekli satışlarda ise yüzde 410 artış oldu.

Açılan şirket sayısı eylülde yüzde 20 arttı.

Konut satışları ve açılan şirket sayısında canlanma işaretleri varken, işsizlik ve sanayi üretimi gerilemeye devam etti. Bir süre sonra sanayi üretim endeksinde de yükselişler başlayacak ancak, işsizlikte artışın devam edeceğini göreceğiz.

Bu hafta içeride;

Çarşamba 10’da ekim ayı tüketici güven endeksi açıklanacak.

Perşembe 14’te Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak.

Cuma 10’da Ekim ayı sektörel güven endeksleri ve reel sektör güven endeksi

Aynı saatte Ekim ayı kapasite kullanım oranı ve eylül ayı döviz rezervleri açıklanacak.

Dışarıda;

Hafta boyunca tüketici güveni ve ekonomik güvene ilişkin veriler gelecek.

Perşembe bizim faiz kararımızdan sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) kendi faiz kararını açıklayacak.

Tüketici güveni Ağustos 2018’den beri kesintisiz şekilde 14 aydır geriliyor ve 2008-2009 küresel krizindeki seviyelerine inmiş durumda.

Bu konudaki başka bir sorun endeksin önceki ekonomik daralma dönemlerinin aksine yatay seyrin uzun sürüyor olması. Son aylarda endeks 55-58 puan aralığında yatay seyrediyor.

Tüketici güven endeksi, özel tüketimin öncü göstergesi. Bu da ekonominin iç talep tarafının nasıl bir seyir izlediği, dolayısıyla da büyümenin ne yönde gideceğini göstermesi açısından önemli. 3. Çeyreği oluşturan Temmuz-Eylül döneminde endeks gerilemeye devam etti. Ancak gerilemenin Eylül ayında yavaşladığını da hatırlayalım. Gerek baz etkisi gerek son haftalarda piyasadaki hareketlenme ile bundan sonraki verilerde artış görme olasılığı artıyor.

Sektörel güven endekslerine geldiğimizde geçtiğimiz 2 yılda en ciddi zayıflamanın inşaat sektöründe olduğunu ama son 4 ayda yukarı dönüşün başladığını görüyoruz. 90’dan 50 civarına gerileyen endeks geçen ay 60.1’e yükselmişti. Hizmet sektörü güven endeksi son 2 yılda 105’ten 75’e indikten sonra 90 civarında seyrediyor. Yani gerilemeni yarısını kapatmış durumda. Perakende sektör güven endeksi ise bozulmanın en az yaşandığı endeksti. O da 2 aydır yükseliyor. Bu hafta açıklanacak Ekim verilerinde her üç endekste de yükseliş görebiliriz.

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı, Suriye operasyonunda gelinen aşamanın da etkisiyle, indirim yönünde olacak. Piyasa beklentisi 100-150 baz puan civarında indirim kararı alınacağına işareti ediyor. Bundan sonra PPK’nın Aralık’ta bir toplantısı daha olacak.

Bizle ayı gün ECB faiz kararını açıklayacak. Avrupa ekonomisinde çok ciddi yavaşlama işaretleri gelmeye; Merkez Bankası da bunun önünü almak için genişlemeci adımlar atmaya başladı. Bunlar yeterli olacak mı göreceğiz. Ama IMF’nin geçen hafta büyüme beklentisini bir kez daha aşağı çektiğini hatırlatmak isterim. Bu arada ECB’nin Başkan koltuğunda değişim oluyor. Draghi’nin yerine geçen aya kadar IMF’in Başkanlığını yapan Fransa eski Ekonomi Bakanı Christine Lagarde geliyor.