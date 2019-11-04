5 dakikada 1 hafta

04 Kasım 2019

Dr. H. Bader ARSLAN

Yılın son iki ayına girdik. Artık 2019 geneline dönük olarak ekonomik göstergeler şekillenmeye başladı. Ama elimizde karmaşık bir tablo var. Geçen günlerde gelen ekonomik verilerin bir kısmı iyileşmeye işaret ederken, bir kısmı henüz ekonomik gidişatta net bir yön çizilemediğini gösterdi. Örneğin, turizm ve ekonomik güven endeksi net bir şekilde momentumun olumlu tarafta güçlendiğini gösterirken ihracat ve PMI tarafında ise bunu göremiyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz cumartesi günü Denizli’de Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Rakamlar, geçen senenin altında kaldı. Yeni Ekonomi Programında zaten aşağı yönlü revize edilen ihracat hedefinin yakalanması zor görünüyor. Geçen eylül ayına kadar 2019 ihracat artış hedefi yüzde 8.4 iken, Yeni Ekonomi Programı ihracat artış hedefini yüzde 2.5’e revize etmişti. Buna göre özel ticaret sisteminden genel ticaret sistemine çevrilen veriler ile yıl sonunda 181.4 milyar dolar ihracata ulaşılmasını hedef olarak belirmişti. Ancak ilk 10 ayda ihracat, genel ticaret sistemine göre yüzde 2.1 artışla 148.8 milyar olarak gerçekleşti.

Geçen Cuma günü açıklanan Türkiye Ekim ayı PMI verisi 49 oldu. PMI’ın 50’nin üzerinde olması imalat sanayinde genişlemeye; altında olması ise daralmaya işaret ediyor. Biliyorsunuz, PMI, sanayi üretim endeksinin ve dolayısı ile büyümenin öncü göstergesi. PMI Mart 2018’den beri 50’nin üzerine çıkamıyor. Bu 19 aydan beri Türkiye genelinde imalat sanayi göstergelerinin büyümeye işaret etmediğini gösteriyor.

Buna karşılık ekonomik güven endeksi, geçen hafta burada söylediğimiz gibi güçlü denebilecek bir sıçrama yaptı. Turizm verileri de şimdiye kadarki en yüksek turist sayısına ulaşılacağını bir kez daha teyit etti.

ABD-Çin ticaret savaşlarında inişli çıkış bir haftayı geride bıraktık. Bir taraftan uzlaşmaya yönelik işaretler gelirken, diğer taraftan da mücadele devam ediyor. Cuma günü Dünya Ticaret Örgütü tarafında yapılan açıklamaya göre, daha önce Çin tarafından yapılan başvuru kabul edilerek ABD’nin Çin’e yaptığı ihracata Çin tarafından 3.6 milyar dolar vergi konulması kabul edildi. 3.6 milyar dolar DTÖ tarihindeki 3. büyük yaptırım hükmü olarak kayda geçti.

Gelelim bu haftaya…

İçeride ve dışarıda bu hafta piyasalar üzerinde büyük etkiler yaratmasını beklenen veriler görmeyeceğiz.



Bu sabah 10’da Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Son aylarda gerilemekte olan enflasyonda, baz etkisinin de desteği ile düşüş trendinin devamını göreceğiz. Beklenti aylıkta yüzde 2, yıllıkta yüzde 9 düzeylerinde. Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda da yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 12 olduğunu hatırlatalım…

Çarşamba öğle saatlerinde Almanya’da Eylül ayı fabrika siparişleri verisi gelecek.Perşembe öğleden sonra Avrupa Komisyonu ekonomik beklentiler raporunu açıklayacak. Bu rapor Avrupa ekonomisinde süregiden yavaşlama eğiliminin önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği konusunda piyasalara fikir verecek.

Cuma sabah erken saatlerde Çin’in Ekim ayı, öğle saatlerinde ise Almanya’nın Eylül ayı dış ticaret verileri gelecek.



Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra ABD’de Kasım ayı Michigan Güven Endeksi açıklanacak. Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan bu endeks, tüketici güveninin en önemli göstergelerinden biri. AB ekonomisinde tüketim tarafında sorun görünmezken üretim tarafında yavaşlama işaretleri var. Bu nedenle Kasım ayında tüketici güveninin ne yönde değişeceği FED’in gelecek adımları açısından dikkate değer bir veri olacak.