5 düzenlemeyle "Ekonomi Reformları Eylem Planı"

Hüseyin GÖKÇE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın takvimlendirdiği Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda 30 Haziran 2021’e kadar kanuni düzenleme ile hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemelerden 5 tanesi ön plana çıkıyor.

Takvime uyulması halinde…

Reform planında açıklanan takvime uyulursa; proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetler sistemi kurulması yanı sıra KGF desteğiyle 5 ve 6’ncı bölgede imalat sanayi yatırımlarına uzun vadeli kredi desteği sağlanması, yatırım imkanlarını kolaylaştıracak unsurlar olacak. Finansal tüketicilerin korunması ile Risk Merkezi’nin organizasyonu gibi iki önemli düzenleme yanı sıra, son günlerde sıkça tartışılan kamu görevlilerinin başka kurumların yönetiminde alabilecekleri görev sayısını bir ile sınırlandıran bir düzenleme daha hayata geçirilecek.

Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi başlığı altında yer alan bu eylem, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak idari düzenlemeler arasında yer alıyor.

Uzun vadeli destek

Eylemin hayata geçirilmesiyle; kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşlarımızın iştirak edebilmesi mümkün hale getirilmesi amaçlanıyor.

Eylem Planının ‘Cari Açık’ başlığı altında yer elen eylem uyarınca Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. Bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak. Buna ilişkin idari düzenlemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu tarafından gerçekleştirilecek.

‘Risk Merkezi’ MB kontrolünde

Türkiye’nin tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, Merkezi Bankası kontrolünde yeniden organize edilecek. Bununla ilgili önce kanuni düzenleme yapılacak, ardından Merkez Bankası idari düzenleme gerçekleştirecek.

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak. Buna yönelik idari düzenleme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından yapılacak. Eylem Planının önemli bir düzenlemesi de eğer hayata geçirilebilirse, son günlerin tartışmalı konusu olan kamu görevlilerinin başka kurumların yönetim ve denetim kurullarında da görev yapmalarına sınırlandırma getirilmesi olacak. Buna göre, kamu görevlileri başka kurumların yönetim veya denetim kurullarından en fazla bir tanesinde görev alabilecekler.

Enflasyon dinamiğini takip için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak

Eylem Planında 30 Haziran 2021’e kadar yapılması öngörülen düzenlemeler şunlar: