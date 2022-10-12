5. Ekonomi Günleri: Hızla değişen dünya ekonomisi ve Türkiye
Dünya Gazetesi ve MKS DevO işbirliğiyle düzenlenen 5. Ekonomi Günleri saat 13:00’te Bandırma OSB-MKS DevO Kimya Fabrikası’nda gerçekleşti.
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Dünya Gazetesi ve MKS DevO işbirliğiyle düzenlenen 5. Ekonomi Günleri saat 13:00’te Bandırma OSB-MKS DevO Kimya Fabrikası’nda gerçekleşti.
“Hızla Değişen Dünya Ekonomisi ve Türkiye” özelinde, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu görüşlerini aktardı.