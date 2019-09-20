5 milyar dolarlık satış hayal değil
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68'ini AB ülkelerine yaptığını belirterek bunu en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
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