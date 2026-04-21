5 milyar Euro'luk sektörde çelişki: En çok tercih edilen meslek en hızlı terk edilenlerden

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye özel güvenlik sektörü pazarı her ge­çen yıl büyümeye de­vam ediyor. 2025 yılında İŞ­KUR tarafından işe yerleşti­rilen her dört güvenlikten biri İstanbul’da istihdam edildi. Türkiye’de bugün itibarıyla bin 435’in üzerinde özel gü­venlik şirketi bulunduğunu aktaran Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜ­SOD) Yönetim Kurulu Baş­kanı Turgay Şahan, yaklaşık 850 bin civarında özel güven­lik kimliğine sahip kişi olma­sına rağmen, sektörde ak­tif olarak 375 bin 707 kişinin özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Silahsız güvenlik en çok istihdam edilen alan oldu

Sektörlerinin Avrupa’da 47 milyar euro büyüklüğe ulaş­tığını bildiren Şahan, Tür­kiye’de ise sektörün büyük­lüğünün 5 milyar euro sevi­yesinde bulunduğunu iletti. Şahan, Marmara, Ege ve Ak­deniz Bölgeleri’nde daha faz­la özel güvenlik görevlisine hâlâ ihtiyaç olduğunu kaydet­ti. Verilere göre özel güven­lik görevlisi pozisyonunun en çok tercih edilen meslek ol­masına rağmen bu pozisyon­da yüksek bir sirkülasyon ol­duğunun açık bir kanıtı ol­duğunu da belirten Şahan, “Türkiye’de sektörün hacmi genişlese de halen aktif ola­rak ciddi bir istihdam açığı var. İŞKUR verilerine göre, 2025’te 573 bin 763’i kadın, 904 bin 642’si erkek olmak üzere 1 milyon 478 bin 405 ki­şi işe yerleştirildi. Bu kişiler­den 76 bin 689’u ise özel gü­venlik görevlisi pozisyonun­da istihdam edildi. Silahsız özel güvenlik görevlisi pozis­yonu 2025’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer aldı. İstihdam oranları; Marmara Bölgesi’n­de yüzde 38, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 5, Güney­doğu Anadolu Bölgesi’nde ise yüzde 7 civarında. İstan­bul’da ise istihdam oranı yüz­de 26 ile en yüksek seviye­ye ulaştı. İstanbul’u sırasıy­la yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Antal­ya, yüzde 3 ile Kocaeli ve Bur­sa takip ediyor. Sektörümüz­deki kadın istihdam oranı ise yüzde 14 seviyesinde bulunu­yor” diye konuştu.

Savaş güvenlik sektörünü olumsuz etkiledi

Sektörün 2025 yılında ciro bakımından yüzde 4 büyüme gösterdiğine dikkat çeken Şa­han, ancak bölgede yaşanan savaş ve etkileri nedeniyle 2026 yılı için sağlıklı bir tah­mini yapmanın mümkün ol­madığını aktardı. Bu yıl yapıl­ması planlanan mevsimsel ve organizasyonel etkinlikler açısından güvenlik uygula­maları için beklenen üstünde talep olabileceğini ifade eden Şahan, “Bu yıl için mevcut sa­vaş sorunu olmasaydı muh­temelen yüzde 2 seviyesin­de sezonluk bir etki olacaktı. Ancak, bugün için bu durumu aynı şekilde açıklamak müm­kün değil. Gerek ekonomik gerekse de savaştan kaynak­lı gelişmeler paralelinde yeni değerlendirmelerin yapılma­sı gerekiyor” ifadelerini kul­landı.

Eğitimli ve nitelikli personel eksikliği bulunuyor

Sektörde en önemli soru­nunun özlük ve yan haklar ol­duğunu vurgulayan Şahan, sektörde iyileştirilmesi gere­ken en önemli konuların ba­şında eğitimli ve nitelikli per­sonel eksikliğinin geldiğini bildirdi. Özel güvenlik sektö­rü çalışanlarının çoğunluğu­nun gençlerden oluştuğuna vurgu yapan Şahan, “Özel gü­venlik görevlilerinin yaş or­talaması 25-35 arasında bu­lunuyor. Sahada fiilen görev yapan özel güvenlik görevli­lerinin eğitim seviyesi/tah­sillerine bakıldığında genel­de lise mezunu. Son dönemde üniversitelerin meslek yük­sekokullarında bulunun özel güvenlik bölümümden me­zun olanlarında görev almaya başlamasıyla birlikte eğitim seviyelerinde gözler görülür bir yükselme de gözlenmek­te” şeklinde konuştu.

Sektörde personel sirkülasyonu yüksek

Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenlerin asgari ücret seviyesinde maaş almaları ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştirdiğini de dile getiren Şahan, “Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu da ‘talep çok’ algısına yol açıyor. Çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmemesi ne yazık ki deneyimli ve nitelikli iş gücü kaybına neden oluyor. Sektördeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ücretlerin artırılması, özlük ve yan hakların iyileştirilmesi çalışanların motivasyonlarını artıracak. Bu sayede sektörümüz de personel bulma konusunda zorluk yaşamayacak” dedi.