5 milyar Euro'luk sektörde çelişki: En çok tercih edilen meslek en hızlı terk edilenlerden
Güvenlik sektörünün büyüklüğü 5 milyar Euro seviyesine ulaştı. Geçen yıl 76 bin 689 kişinin özel güvenlik pozisyonunda istihdam edildiğini söyleyen GÜSOD Başkanı Şahan, “En çok tercih edilen meslek olmasına rağmen bu pozisyonda yüksek bir sirkülasyon var” dedi.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Türkiye özel güvenlik sektörü pazarı her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 2025 yılında İŞKUR tarafından işe yerleştirilen her dört güvenlikten biri İstanbul’da istihdam edildi. Türkiye’de bugün itibarıyla bin 435’in üzerinde özel güvenlik şirketi bulunduğunu aktaran Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şahan, yaklaşık 850 bin civarında özel güvenlik kimliğine sahip kişi olmasına rağmen, sektörde aktif olarak 375 bin 707 kişinin özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verdiğini söyledi.
Silahsız güvenlik en çok istihdam edilen alan oldu
Sektörlerinin Avrupa’da 47 milyar euro büyüklüğe ulaştığını bildiren Şahan, Türkiye’de ise sektörün büyüklüğünün 5 milyar euro seviyesinde bulunduğunu iletti. Şahan, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde daha fazla özel güvenlik görevlisine hâlâ ihtiyaç olduğunu kaydetti. Verilere göre özel güvenlik görevlisi pozisyonunun en çok tercih edilen meslek olmasına rağmen bu pozisyonda yüksek bir sirkülasyon olduğunun açık bir kanıtı olduğunu da belirten Şahan, “Türkiye’de sektörün hacmi genişlese de halen aktif olarak ciddi bir istihdam açığı var. İŞKUR verilerine göre, 2025’te 573 bin 763’i kadın, 904 bin 642’si erkek olmak üzere 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 76 bin 689’u ise özel güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edildi. Silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonu 2025’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer aldı. İstihdam oranları; Marmara Bölgesi’nde yüzde 38, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 5, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yüzde 7 civarında. İstanbul’da ise istihdam oranı yüzde 26 ile en yüksek seviyeye ulaştı. İstanbul’u sırasıyla yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Antalya, yüzde 3 ile Kocaeli ve Bursa takip ediyor. Sektörümüzdeki kadın istihdam oranı ise yüzde 14 seviyesinde bulunuyor” diye konuştu.
Savaş güvenlik sektörünü olumsuz etkiledi
Sektörün 2025 yılında ciro bakımından yüzde 4 büyüme gösterdiğine dikkat çeken Şahan, ancak bölgede yaşanan savaş ve etkileri nedeniyle 2026 yılı için sağlıklı bir tahmini yapmanın mümkün olmadığını aktardı. Bu yıl yapılması planlanan mevsimsel ve organizasyonel etkinlikler açısından güvenlik uygulamaları için beklenen üstünde talep olabileceğini ifade eden Şahan, “Bu yıl için mevcut savaş sorunu olmasaydı muhtemelen yüzde 2 seviyesinde sezonluk bir etki olacaktı. Ancak, bugün için bu durumu aynı şekilde açıklamak mümkün değil. Gerek ekonomik gerekse de savaştan kaynaklı gelişmeler paralelinde yeni değerlendirmelerin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Eğitimli ve nitelikli personel eksikliği bulunuyor
Sektörde en önemli sorununun özlük ve yan haklar olduğunu vurgulayan Şahan, sektörde iyileştirilmesi gereken en önemli konuların başında eğitimli ve nitelikli personel eksikliğinin geldiğini bildirdi. Özel güvenlik sektörü çalışanlarının çoğunluğunun gençlerden oluştuğuna vurgu yapan Şahan, “Özel güvenlik görevlilerinin yaş ortalaması 25-35 arasında bulunuyor. Sahada fiilen görev yapan özel güvenlik görevlilerinin eğitim seviyesi/tahsillerine bakıldığında genelde lise mezunu. Son dönemde üniversitelerin meslek yüksekokullarında bulunun özel güvenlik bölümümden mezun olanlarında görev almaya başlamasıyla birlikte eğitim seviyelerinde gözler görülür bir yükselme de gözlenmekte” şeklinde konuştu.
Sektörde personel sirkülasyonu yüksek
Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenlerin asgari ücret seviyesinde maaş almaları ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştirdiğini de dile getiren Şahan, “Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu da ‘talep çok’ algısına yol açıyor. Çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmemesi ne yazık ki deneyimli ve nitelikli iş gücü kaybına neden oluyor. Sektördeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ücretlerin artırılması, özlük ve yan hakların iyileştirilmesi çalışanların motivasyonlarını artıracak. Bu sayede sektörümüz de personel bulma konusunda zorluk yaşamayacak” dedi.