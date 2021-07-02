5 milyar liralık KOBİ desteğinde ilk ödemeler başladı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, COVID-19 salgınından etkilenen imalat sektörü ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere verilen desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu an gündemlerinde, salgından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik 5 milyar liralık destek paketinin bulunduğunu anımsatan Kurt, "Birinci fazda ihtiyacın belirlenmesi ve desteğin daha zor durumda olana gitmesini amaçlamıştık. Burada öncelikli hedef kitlemiz 2019'dan 2020'ye geçiş sürecinde yüzde 25'lik ciro kaybı yaşayanlar ve buna rağmen personelini işten çıkartmamış olanlardı. Ayrıca daha önce işe devam kredisi veya KOSGEB'den girişimcilik kredisi kullanmamış olanları gözettik. 5 milyar liralık destek paketinin ilk ödemelerine 30 Haziran itibarıyla başladık." dedi.

Kurt, ikinci fazda ise az da olsa ciro kaybı yaşayanları da sisteme dahil ettiklerine dikkati çekerek, "Burada, işe devam kredisi veya KOSGEB girişimcilik kredisi kullanmış olanları da kapsama aldık. İlk fazda şartları taşımayanlar da yeniden başvuru yapabilecek. Bu programdaki temel amacımız, salgın sonrası işletmelerimizin bir çıkış sağlayabilmeleri. Türkiye kriz sonrası döneme diğer ülkelere göre daha çabuk adapte oluyor. Bizim odaklandığımız nokta, salgın sonrası hızlı bir tempoyla iş hayatının yüksek enerjisine kavuşmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

İkinci faz başvuruları sürüyor

Salgından etkilenen İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Programı'nın birinci fazına ilişkin başvurular 3-21 Mayıs arasında alındı. Şartların kolaylaştırıldığı ikinci faz başvuruları, 21 Haziran'da başladı. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, 9 Temmuz'a kadar "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden programa başvuru yapabilecek.