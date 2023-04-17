5 milyon kişi karttan yiyor
Yemek kartları sektörü, işverene sağlanan vergi avantajının da etkisiyle Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Pazar her yıl ortalama yüzde 12-15 aralığında büyürken bugün pazarın ulaştığı hacim 35 milyar lira.
Mehtap HALICI
Sektörün her yıl ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak yeni şirket sayısı ve mevcut şirketlerin çalışanlarındaki artış gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kart bazında ortama yüzde 12-15 oranında büyüdüğünü söyleyen Yemek Kartı Hizmetleri Derneği (YEKADER) Başkanı Öner Piyade, “2023’te de benzer bir büyüme oranı beklenebilir” dedi.
Çalışanların yemek ihtiyacını yemek kartı ile karşılayan KOBİ’lerin sayısının her geçen gün artığını ifade eden Piyade, “Ağırlıklı olarak KOBİ’den oluşan restoran, lokanta, kafe ve yerel market gelirlerinin yüzde 20 ila 40’ının yemek kartlarından geldiğini öngörüyoruz.
Sektörde 5’i yerli şirket olmak üzere toplam 8 şirketin 3 bin çalışanı bulunuyor” diye konuştu. Yemek kartlarının 81 ilde yaklaşık 53 bin restoran, 7 bin yerel market olmak üzere toplamda 60 bin küçük işletmede kullanıldığını belirten Piyade, bu işletmelerin yaklaşık 250 bin çalışanı olduğunu vurgulayarak, “Bu işletmelere sağlanan hacim yıllık yaklaşık 35 milyar TL’dir.
Türkiye’de toplam 5 milyon yemek kartı kullanıcısı var” bilgisini verdi.
Piyade 5 milyon kart kullanıcısı çalışanın aylık 3 milyar liralık tüketim yaptığına da işaret etti.
Avrupa Birliği’nde (AB) yemek kartları toplam çalışanların yaklaşık yüzde 30- 35’i tarafından kullanılırken, Türkiye’de ise bu oran yaklaşık yüzde 15 civarında seyrediyor. Piyade, yemek kartı kullanan işletmelerin SGK primi ve damga vergisi avantajlarından faydalandığına dikkat çekerek, “Yemek yardımının yemek kartları ile yapılması durumunda işverenler günlük 118,80 TL’ye kadar yüzde 8 KDV ile yüzde 100’e varan gelir vergisi, SGK primi ve damga vergisi avantajlarından faydalanıyor” ifadesini de kullandı.