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5 sektöre ihracatta 5 puanlık ek destek

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için belirlenen hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için Ticaret Bakanlığınca sağlanan ilave destek oranlarına 5'er puan daha eklenecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının uzun soluklu ve geniş katılımlı çalışmalarla belirlediği hedef ülkelere ihracatçının yönelmesini teşvik etmek ve bu ülkelerdeki pazar payının hızla artırılmasını sağlamak amacıyla destek oranları artırımlı olarak uygulanıyor.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen "hedef ülke-hedef sektör" yaklaşımı ise "İhracat Ana Planı" ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.

Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili’de katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacak.

 

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