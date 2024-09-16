5 soru 5 yanıt... Fed'in faiz indirimleri dünya piyasaları için neden önemli?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört yıl aranın ardından 18 Eylül Çarşamba günü açıklayacağı karar ile faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Faiz indiriminin boyutu ve sonuçları ise sadece ABD'yi değil, dünya ekonomilerini de doğrudan etkileyecek. İngiliz haber ajansı Reuters bu kararın global piyasalara nasıl etki edeceği üzerine 5 kritik soru ve yanıtı derledi. İşte ayrıntılar...

1. Fed'in faiz indirimi diğer merkez bankalarını nasıl etkileyecek?

Fed’in faiz indirme kararı, dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikalarını da yakından ilgilendiriyor. ABD'deki ekonomik gelişmeler doğrultusunda atılan bu adım, özellikle zayıf ekonomilere sahip ülkeler için bir rahatlama sağlayacak. Fed'in faiz indirimiyle birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da benzer adımlar atması beklenirken, bu bankaların daha temkinli davranması olası. Buna rağmen, Fed'in indirimi küresel tahvil piyasalarını hareketlendirdi ve ABD tahvilleri başta olmak üzere birçok bölgede getirilerde düşüş yaşandı.

2. Gelişmekte olan piyasalar için ne anlam ifade ediyor?

ABD faiz oranlarının düşmesi, gelişmekte olan ekonomilere büyüme destekli para politikaları uygulamak için daha fazla hareket alanı sağlıyor. Örneğin, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkeler, faiz oranlarını şimdiden düşürmeye başladı. Ancak ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması ve bu süreçte meydana gelebilecek belirsizlikler, faiz indirimlerinin piyasalar üzerindeki etkisini karmaşıklaştırabilir. Bu durumda, gelişmekte olan piyasaların merkez bankalarının bağımsız hareket etme olasılığı da artıyor.

3. Doların güçlenmesi veya zayıflaması bekleniyor mu?

Fed’in faiz indirimine gitmesi, genellikle doların değer kaybetmesine yol açabilir. Ancak tarihsel verilere bakıldığında, faiz indirimi döngülerinin çoğunda doların güçlendiği görülüyor. JPMorgan’ın analizine göre, ABD faiz oranlarının diğer bölgelerle karşılaştırıldığında yüksek kalması, doların cazibesini korumasına yol açabilir. Özellikle güvenli liman olarak görülen Japon Yen'i ve İsviçre Frangı gibi para birimlerinin dolara karşı daha rekabetçi olması beklenirken, Sterlin ve Avustralya Doları gibi para birimleri sadece sınırlı bir getiri avantajı sağlayabilir.

4. Küresel hisse senetleri üzerinde nasıl bir etkisi olur?

Fed’in faiz indirimine gitmesi, hisse senedi piyasaları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi, küresel hisse senetlerinde yükselişe yol açabilir. Ağustos ayında zayıf ABD istihdam verilerinin ardından küresel borsalarda yaşanan düşüş, faiz indirimlerinin ardından toparlanma işaretleri gösterebilir. Barclays’ten Emmanuel Cau’ya göre, faiz indiriminin piyasalarda genellikle olumlu bir etkisi olacak ve düşük faiz ortamından en çok gayrimenkul ve temel hizmetler sektörleri fayda sağlayacak.

5. Emtia piyasaları Fed'in kararından nasıl etkilenecek?

Faiz indirimi, emtia piyasalarında özellikle altın ve bakır gibi metallerin değer kazanmasına yol açabileceği tahmin ediliyor. Düşen faiz oranları, bu tür varlıkların fırsat maliyetini azaltırken, diğer para birimlerini kullanan yatırımcıların bu emtialara olan talebini artırabilir. Ayrıca, kıymetli metallerde genellikle faiz oranlarıyla ters orantılı bir ilişki bulunduğundan faiz indiriminin altın gibi değerli metallerin yükselmesine de sebep olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar hali hazırda rekor seviyelerde seyreden altın fiyatları için yatırımcıları bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini konusunda uyarıyor.