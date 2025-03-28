5 ve 10 yıl vadeli dev finansman! Ziraat Bankası’ndan 930 milyon dolarlık dış fon hamlesi

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalarda güçlü bir finansman anlaşmasına imza attı. Banka, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) çerçevesinde sekiz küresel banka ve uluslararası yatırımcılarla iş birliği yaparak toplam 930 milyon dolar tutarında bir ihraç gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 5 ve 10 yıl vadeli olarak yapılandırılan bu işlem, Ziraat Bankası’nın global piyasalardaki güvenilirliğini ve güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koydu. Avrupa, ABD, Körfez ve Asya merkezli büyük finans kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği ihraç işlemi, uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunarak geniş çapta fonlama imkânı sağlıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, gerçekleştirilen işlemin ülkeye ve bankaya duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Çakar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu finansman kaynağı, reel sektörün krediye erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak. Ziraat Bankası olarak tarım, ihracat ve yatırım odaklı kredilendirmenin yanı sıra dış ticaret pazar payımızı ve yurtdışı havale hacmimizi artırmaya devam ediyoruz."

Ziraat Bankası'nın sağladığı bu uzun vadeli finansman, bankanın dış ticaret ve uluslararası havale işlemlerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Küresel finansman piyasalarında Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendirilen bu ihraç, aynı zamanda ekonomik büyümeye destek olacak yatırımların finansmanına katkı sunacak.