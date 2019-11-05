5 yılda 10 kat büyüdü
Türkiye pazarına 2013 yılında şirket satın alarak giren Fransız Atalian Global Services, 10 kat büyüdü. Bu yıl ciro hedefini 360 milyon TL’ye yükselten şirket, gelecek 5 yıl içinde pazar lideri olmayı hedefliyor.
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