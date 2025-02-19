5 yıllık yol haritası açıklandı! Koza Altın'dan dev yatırım planı

Türkiye'nin en büyük altın üreticilerinden biri olan Koza Altın İşletmeleri, önümüzdeki 5 yıllık üretim projeksiyonunu açıkladı.

Şirket, 40 ton altın üretimi hedefiyle önemli bir büyüme planı oluşturdu. Yeni yatırımlar ve kapasite artırımlarıyla altın üretimini katlayarak artırmayı planlayan Koza Altın, özellikle 2026 itibarıyla yüzde 150’nin üzerinde bir üretim artışı hedeflediğini duyurdu.

Koza Altın’ın 5 yıllık hedefleri

Koza Altın tarafından açıklanan 5 yıllık plan, toplamda 328.000 ons altın üretimi hedefleyen Ağrı Mollakara Altın Madeni başta olmak üzere çeşitli projeleri içeriyor. Şirketin kamuoyuyla paylaştığı projeksiyona göre:

* Ağrı Mollakara Altın Madeni Projesi, 2025'in son çeyreğinde tamamlanarak faaliyete geçecek ve 328.000 ons altın üretimi gerçekleştirecek.

* Kaymaz Altın Madeni'nin yeni atık depolama tesisi, 2025’te faaliyete geçerek çevre illerden getirilecek cevherlerin işlenmesiyle 203.774 ons altın üretimi sağlayacak.

* Kayseri Kaşköy Projesi, 2026 başında inşa sürecine girecek ve 2027 itibarıyla faaliyete geçerek 5 yıl içinde 266.333 ons altın üretmeyi amaçlıyor.

* Çukuralan Altın Madeni’nde kapasite artışı, 2025 yılında tamamlanarak üretimde yıllık yüzde 40 artış sağlayacak.

* Kaymaz, Çukuralan ve Ağrı Mollakara projelerinin toplam üretime katkısıyla, 2026’da yıllık 250.000 ons altın üretimi hedefleniyor ve 2024 yılına kıyasla yüzde 150’nin üzerinde büyüme öngörülüyor.

* Yeni rezervler ve şirketlerin birleşmesiyle toplam altın üretiminin 5 yıl içinde 40 tonun üzerine çıkması planlanıyor.

Bu büyük ölçekli projelerle Koza Altın, Türkiye ekonomisine katkısını artırmayı ve sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Şirketin yatırımları ve büyüme planlarının, altın üretiminde rekor seviyelere ulaşmasını sağlayacağı belirtiliyor.