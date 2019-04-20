50 bin konut için 637 bin başvuru

20 Nisan 2019

5 Mart'ta duyurulan ve ertesi gün talep toplamanın başladığı "50 bin sosyal konut projesi"ne 636 bin 787 kişi başvurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "çok kısa bir süre içerisinde" kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Bulut ayrıca; şehit aileleri ve vazife malullerine yüzde 10, engellilere yüzde 5, emeklilere de yüzde 25 kontenjan ayırdıkları bilgisini verdi.

Proje kapsamında inşa edilecek konutların 32 bin 198'i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde olacak.

2+1 konutlar 116 bin 400 liradan başlayıp aylık 388 lira taksitle, 3+1 konutlar 170 bin 720 liradan başlayıp, aylık 759 lira taksitle satışa sunuldu.

Kaynak: AA