50 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 8 sanayi sitesinin bulunduğu ve 5 bine yakın işletmenin olduğu oto ve makine tamiri sektörü ara eleman problemi yaşıyor.

Ustalar, aylık 50 bin liraya yakın maaş vermelerine rağmen özellikle de gençlerin "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek oto tamiri sektöründe çalışmak istemediğine dikkat çekiyor.

Oto tamiri sektöründe eleman eksikliği sorununun gün geçtikçe arttığını vurgulayan ustalar, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çektiklerini de dile getirdi.

Küsget Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır oto tamir ustası olduğunu belirten Abdulkadir Güneş, Gaziantep gibi sanayi şehrinde maddi getirisi yüksek olmasına rağmen oto tamirciliğinin tercih edilmemesinin iş gücü açığını artırdığını söyledi.

Vatandaşların artık çocuklarını iş öğrenmek için sanayiye göndermediklerini belirten oto tamir ustası Recep Can ise "Biz çocuk yaşta mesleğe başladık, şu anda da şükürler olsun dükkanımız açık ve belli bir yere kadar geldik" dedi.

Yeni nesil saniyeye uğramadığını anlatan Can, "Açık öğretimden diplomalarını alsınlar diye meslek liselerine de gönderiyoruz ama buna rağmen çalışan yok. Elini yağa vurduklarında hemen huylanıp çalışmak istemiyorlar" diye konuştu.