"50 milyar desteğin lafı bile teşvik başvurularını patlatır"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde esnaf ve sanatkarlarla iftar buluşmasında yaptığı açıklamada turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara 50 milyarlık finansman imkânı sağlanacağını söyledi.

Açıklamayı değerlendiren eski Turizm Bankası (TKB) kredi bölümü analistlerinden Kayhan Taner Özen, “Bunun lafı bile turizme yatırım teşvik belgesi taleplerinde patlamaya neden olur. Eğer gerçekleşirse bu finansman desteği ile her biri 1000 yatak kapasiteli 170 komple yeni 5 yıldızlı otel yapılabilir. Bu turizm sektörünü ve turizm yatırımlarını uçuracak büyüklüktedir” diyor.

Otel başına 6 milyon dolar kâr

Özen, “Bu otellerin yüksek sezonda ortalama geceleme başına her şey dahil 70 dolardan, düşük ve ölü sezonlarda ortalama 40 dolardan satıldığı varsayıldığında yeni inşa edilecek 170 otelin yapacakları toplam 1.9 milyar dolar cirodan 1.05 milyar dolar net işletme kârı elde edilir. Bu da otel başına bir otele 6 milyon 175 bin dolar net işletme kârı sağlar ki bu kârdan memnun olmayacak patron da yoktur” diyor.

Turizm sektörünün kullandığı kısa ve uzun vadeli nakdi kredilerin toplam tutarının Şubat 2022 itibarıyla 195 milyar TL olduğu belirten Özen, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası üzerinden verilecek 50 milyar TL kredi ile bu rakamın yüzde 25,6 artışla 245 milyar TL’ye ulaşacağını söylüyor.

1000’er yataklı 85 adet 5 yıldızlı otel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği 50 milyar TL’lik finansmanın konaklama alanına kullandırılması halinde bununla her biri 1000 yataklı 170 adet 5 yıldızlı otel yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Yatak başı 600 bin TL inşaat, teçhizat, tesisat, tefriş ve üç aylık işletme sermayesi ihtiyacı maliyeti ile birlikte, arsa hariç 600 milyon TL’ye 5 yıldızlı bir otel yapılabilir. İnşa edilecek otelin yüzde 50’si yeni ucuz kredi ile, kalanı da firmanın öz kaynağı ile finanse edildiğinde 170 adet 1000 yataklı beş yıldız standardında kıyı oteli ekonomiye kazandırılır.

Otellerimizin yüksek sezonda ortalama olarak geceleme başına her şey dahil 70 dolardan (KDV hariç) satıldığını hesaplarsak 1,5 milyar dolar, düşük ve ölü sezonlarda ortalama 40 dolardan sattığını varsayarsak 400 milyon dolar daha ciro yaptıklarını görürüz. Böylece otellerimizin yapacakları 1.9 milyon dolar ciro ve kabaca 1.05 milyon dolar toplam net işletme kâr edeceği hesaplanabilir. Buna göre otel başına net işletme karı ise 6 milyon 175 bin olur. Bu kârdan memnun olmayacak patron da yoktur.

170 bin yatak kapasiteli 170 adet beş yıldızlı otel uluslararası bir destinasyonun kapasitesidir. Gelen turistin ortalama 10 gece konaklayacağı düşünülürse dört aylık dolu geçen yüksek sezonda 2 milyon 40 bin turist, düşük ve ölü sezon kapasitesi ile 3 milyon turist ağırlanacak demektir. Bu otellerin yanında iki yılda irili ufaklı otellerden oluşan 50- 60 bin yatak kapasitesi daha küçük ölçekli yatırım yapan yatırımcılar tarafından işletmeye açılır. Beş yıl içinde destinasyonun turist kapasitesi 5 milyon turiste çıkar.

Neden yeni ve ucuz kredimiz yeni bir destinasyon yaratmak için Tarsus projesinde kullanılmasın? Böylece Antalya’nın yükü hafifler, yeni Adana Havalimanı’nın da uçuş kapasitesi dolar. Beş yıl içinde ekonomiye yıllık 5 milyar dolar kalıcı kaynak yaratılmış olur.”